Novinky, ČTK

Dokument pochází z června 2016 a hovoří o tom, že propojení co největšího počtu lidí je pro firmu důležité bez ohledu na to, že Facebook může sloužit negativním účelům.

"Ošklivou pravdou je, že věříme ve spojování lidí tak hluboce, že cokoli, co nám umožní častěji spojit více lidí, je ´de facto´ dobré," napsal v oběžníku Bosworth, který podle médií patří k blízkým spolupracovníkům Zuckerberga a přední pozice ve firmě zaujímá již více než deset let.

"A tak spojujeme lidi. To může být špatné, pokud to využijí negativně. Může to stát život, když někoho vystaví kyberšikaně. Někdo možná zemře při teroristickém útoku domluveném na naší síti. Ale stejně spojujeme lidi," píše se v dokumentu.

Je to talentovaný manažer, který rád zasílá zaměstnancům provokativní výzvy. šéf Facebooku Mark Zuckerberg

Zuckerberg, který kvůli případu Cambridge Analytica bude vypovídat v americkém Kongresu, se od textu distancoval. Bosworth je podle něho talentovaný manažer, který rád zasílá zaměstnancům provokativní výzvy.

"Tohle byla jedna z těch, s nimiž většina lidí ve Facebooku včetně mě silně nesouhlasila. Nikdy jsme nevěřili, že by účel světil prostředky," uvedl šéf firmy na svém profilu.

Sám Bosworth se od vyznění textu distancoval s tím, že nevystihuje jeho názor; rozeslal ho prý zaměstnancům, aby otevřel debatu o závažných tématech.

Zneužití 50 miliónů profilů

Facebook je v posledních dnech terčem kritiky také kvůli uniku dat zhruba z 50 miliónů uživatelských účtů. Kauza vypukla v polovině března, kdy se ukázalo, že data zneužila britská společnost Cambridge Analytica při vývoji softwarových nástrojů pro podporu kampaně Donalda Trumpa během volby amerického prezidenta.

Cambridge Analytica měla oficiálně vyvíjet program pro předpověď preferencí voličů, ve skutečnosti však bylo snahou firmy ovlivnit jejich rozhodování. Aplikace totiž čerpala privátní data z profilů desítek miliónů uživatelů a celý systém následně utvářel profil voličů, mezi které pak cíleně distribuoval politickou reklamu.