Společnost Cambridge Analytica v prohlášení obvinění z uplácení, provokací a jiných nekalostí odmítla. „Běžně vedeme pohovory s možnými klienty, abychom odhalili jakékoli neetické a nelegální záměry,” řekl mluvčí firmy. Společnost také trvá na tom, že nepoužívá žádné nepravdivé materiály.

Nix na záznamech pořízených skrytou kamerou řekl, že jejich mateřská společnost Strategic Communication Laboratories pracovala na více než 200 volbách včetně Česka, Nigérie, Keni, Indie nebo Argentiny. Turnbull k tomu vysvětlil, že jejich pracovníci působí skrytě a nikým nezpozorováni.

V souvislosti s jistou východoevropskou zemí hovořil o právě skončeném a velmi úspěšném projektu. „Nikdo ani netušil, že tam byli. Prostě se jen nechali unášet. Přišli jako duchové, udělali práci a vypařili se,” vysvětlil Turnbull.

Firma měla oficiálně vyvíjet program pro předpověď preferencí voličů, ve skutečnosti však snahou firmy bylo ovlivnit jejich rozhodování

Na záznamu z prosince 2017 pak Turnbull řekl, že firma vloží data na krevního řečiště internetu a pak jen sleduje, jak se šíří. „Musí se to stát tak, aby si nikdo nemyslel, že je to propaganda,” řekl. „Ve chvíli, kdy si řeknete, že je to propaganda, následuje otázka, kdo to vypustil. Takže musíme být velmi rafinovaní,” dodal.

O práci ve skrytu mluvil i Nix. „Ve skutečnosti máme mnoho klientů, kteří nechtějí, aby se náš vzájemný vztah dostal na veřejnost,” uvedl s tím, že společnost je zvyklá pracovat ve stínu a za použití rozličných nástrojů. Reportérovi, který se vydával za možného klienta zajímajícího se o způsobu, jak prosadit na Srí Lance jisté kandidáty, Nix nabídl možnost využití prostitutek. Řekl, že jednou ze služeb, které může Cambridge Analytica poskytnout, je „poslat nějaká děvčata do kandidátova domu”. Dodal, že velmi pěkné jsou Ukrajinky.

Nix k očerňovací taktice dále prohlásil, že například výměnou za pozemky poskytnou kandidátovi velkou sumu peněz, aby mohl zaplatit svou kampaň. „Všechno si nahrajeme. Našemu chlapíkovi pak rozmažeme tvář a dáme to na internet,” dodal.

Kvůli práci společnosti Cambridge Analytica čelí kritice společnost Facebook, která provozuje stejnojmennou sociální síť, a její šéf Mark Zuckerberg. Důvodem je zpráva, kterou o víkendu zveřejnily listy The New York Times (NYT) a The Guardian, že Cambridge Analytica nečestně získala informace o 50 miliónech uživatelů Facebooku a využila je mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu Trumpovy volební kampaně v roce 2016.

Vítězné tažení na Bílý dům

Britská společnost Cambridge Analytica měla oficiálně vyvíjet program pro předpověď preferencí voličů, ve skutečnosti však snahou firmy bylo ovlivnit jejich rozhodování. Aplikace totiž čerpala privátní data z profilů desítek miliónů uživatelů a celý systém následně utvářel profil voličů, mezi které následně cíleně distribuoval politickou reklamu.

Nejvíce celá kampaň cílila samozřejmě na uživatele v USA, konkrétně se podle The New York Times dotkla třetiny všech facebookových účtů severoamerických uživatelů. Celkově jde zhruba o čtvrtinu všech Američanů s volebním právem.

Oficiálně podnik na svých stránkách pouze uvedl, že poskytl volebnímu štábu Donalda Trumpa poradenské služby, „které mu pomohly vyhrát souboj o Bílý dům“.

Zástupci Facebooku již chování společnosti Cambridge Analytica odsoudili a ukončili s ní veškerou spolupráci. Tato kauza byla také jedním z důvodů, proč na vlastní žádost odešel šéf bezpečnosti této sociální sítě.