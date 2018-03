První hlava padla. Z Facebooku odchází šéf bezpečnosti

Kauza týkající se miliónů zneužitých účtů na sociální síti Facebook má další pokračování. Kvůli odlišným názorům na to, jak by podnik měl reagovat na šíření nepravd a dezinformací, odchází šéf bezpečnosti Facebooku Alex Stamos. Upozornil na to deník The New York Times.