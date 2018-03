ČTK

Smrt počítačového hackera Lama potvrdil BBC koroner z amerického státu Kansas. Zármutek nad úmrtím syna vyjádřil i otec Adriana Lama na facebooku.

Lamo v roce 2011 v rozhovoru s listem The Guardian vyjádřil do jisté míry lítost nad možným dlouhým vězeňským trestem pro Manningovou. Prohlásil, že na ni denně myslí. Ohledně udání řekl: "Nerozhodl jsem se tak sám, to rozhodnutí mi bylo vnuceno."

Bradley Manning

"Ale kdybych nic neudělal, pořád bych musel uvažovat nad tím, zda statisíce dokumentů vyzrazených třetím stranám budou nakonec stát přímo nebo nepřímo něčí životy," dodal.

Zakladatel WikiLeaks Julian Assange v pátek Lama označil za "podvodníčka a člověka postrádajícího základní lidskou slušnost".

Manning přispěl k dopadení sám

Ke svému dopadení přispěl Manning sám, když se během chatování na internetu svěřil právě počítačovému hackerovi Adrianu Lamovi. Lamo se jako informátor obrátil na Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a v roce 2010 byl Manning zatčen.

Přiznal, že na přelomu let 2009 a 2010 předal serveru WikiLeaks 470 000 bojových hlášení z irácké a afghánské války, 250.000 tajných depeší amerického ministerstva zahraničí, několik videí z bojišť a další citlivé dokumenty, které získal jako zpravodajský analytik armády v Iráku.

V roce 2013 byl Manning odsouzen k 35 rokům vězení. Ve vězení nastoupil cestu ke změně pohlaví. Před odchodem z úřadu bývalý prezident Barack Obama zkrátil Manningové trest na pětinu a loni v květnu byla propuštěna.