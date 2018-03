Společnost, jejíž název znamená v korejštině tři hvězdy, založil v jihokorejském Tegu I Pjon-čchul (1910-1987) a hlavním obchodním artiklem byly v počátcích sušené ryby, ovoce a zelenina. Většina sortimentu směřovala do Číny a za pár let již měl Samsung vlastní provozovny.

Samsung, který je největší jihokorejskou společností, patří k takzvaným čebolům, což jsou obrovské rodinné konglomeráty se značným vlivem na ekonomiku. Čebolům se připisuje zásluha na tom, že z kdysi chudé Jižní Koreje učinily jednu z největších ekonomik.

I Pjon-čchul

FOTO: archív Samsungu

Čeboly jsou na druhou stranu často obviňovány, že zneužívají své hospodářské moci k ovlivňování vládních rozhodnutí, a řada jejich šéfů byla zapletena do skandálů. V srpnu 2017 byl poslán na pět let do vězení dědic konglomerátu Samsung I Če-jong za korupci a zpronevěru v aféře kolem bývalé prezidentky Pak Kun-hje. V únoru 2018 mu byl trest zmírněn na dva a půl roku podmíněně.

Podle některých ekonomů stojí za úspěchem Samsungu hlavně schopnost zakladatele a prvního šéfa firmy i jeho následovníků, syna i vnuka, hledat perspektivní obory a odvážně do nich investovat. "Nevítězí jako průkopník, ale jako rychlý následovník – vydá se po stopě, kterou prorazili jiní, ale v mnohem větším měřítku," napsal například o Samsungu před lety britský týdeník The Economist.

Vyrábí i lodě

Do světa elektroniky vstoupil Samsung na konci 60. let a během 70. let se začal angažovat v těžkém a petrochemickém průmyslu. Samsung například v současnosti patří mezi desítku největších výrobců lodí na světě.

Loď od společnosti Samsung

FOTO: archív výrobce

V 70. letech se společnost také začala zaměřovat na domácí elektroniku; začala vyrábět televizory, pračky, mikrovlnné trouby nebo chladničky. Vlajkovou lodí koncernu je ale Samsung Electronics, která v roce 1969 začínala jako výrobce rozhlasových přijímačů a nyní zajišťuje až 70 procent příjmů skupiny Samsung. Firma je největším světovým výrobcem paměťových čipů a televizorů, na trhu s chytrými mobilními telefony ji ve čtvrtém čtvrtletí 2017 předhonil americký Apple. Letos se však podnik vrátil opět na první příčku žebříčku nejpopulárnějších výrobců na světě.

V roce 2017 firma dosáhla rekordního provozního zisku 53,7 biliónu wonů (zhruba bilión Kč), což byl nárůst o 24 biliónů wonů oproti roku 2016.

Na konci 80. let, po úmrtí zakladatele firmy, se Samsung rozhodl restrukturalizovat oblasti podnikání a vstoupit do nových oborů, což se mu opět vyplatilo. Společnost je v současnosti konglomerátem desítek firem, které podnikají v elektronice, stavebnictví, finančnictví, v těžkém a strojírenském průmyslu, v zábavním sektoru, v maloobchodu a je také majitelem či sponzorem řady sportovních klubů a akcí. Firma Samsung Electronics byla například jedním z oficiálních sponzorů letošních zimních olympijských her v Pchjongčchangu.

Televizor s technologií QLED od společnosti Samsung

FOTO: rim, Novinky

Notebook od společnosti Samsung

FOTO: mif, Novinky

Špičkové mobily jako narozeninový dárek

Letos si podnik nadělil k významnému výročí dárek v podobě nových chytrých telefonů, které byly představeny tento týden na největším mobilním veletrhu MWC 2018 ve španělské Barceloně.

Řeč je o chytrých telefonech Galaxy S9 a S9+, které jsou přímou odpovědí na nejnovější iPhony od konkurenční společnosti Apple. Vycházejí z loňských osmiček, ale navíc přidávají řadu vylepšení.

Video

Samsung Galaxy S9 a S9+

Zdroj: archív výrobce

Menší devítka bude mít 5,8palcový displej a větší verze plus 6,2palcový panel. Stejné displeje měly i loňské modely, což platí také o rozlišení – to nabízí v obou případech hodnotu 2960 x 1440 pixelů obrazových bodů. Displej je u obou novinek zakřivený, plynule se přelívá z přední strany na pravou a levou bočnici.

Jedno z největších vylepšení se má týkat fotoaparátů. Hlavní 12MPx senzor je totiž vůbec poprvé vybaven tzv. variabilní clonou. Ta je schopná podle zástupců jihokorejského elektronického gigantu pracovat velmi podobně jako lidské oko. Podle množství okolního světla automaticky přizpůsobí své nastavení a světelnost.

V jasném prostředí použije hodnotu f/2,4, ve zhoršených podmínkách pak využije maximální světelnost objektivu f/1,5. Takovou hodnotu světelnosti drtivá většina konkurentů nenabízí. Oba přístroje dokážou pomocí hlavních fotoaparátů na zadní straně natočit video rychlostí 960 snímků za sekundu v rozlišení 720p, tedy se čtyřikrát vyšší frekvencí záběrů než u běžného zpomaleného videa ve 240 fps.

Zleva: Galaxy S9+ a Galaxy S9

FOTO: Manu Fernandez, ČTK/AP