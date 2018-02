Přenášet obraz a zvuk na dálku není díky internetu problém. Díky videohovorům se mohou vidět a slyšet lidé, kteří jsou každý na jiném konci planety. Důležití zaměstnanci se účastní videokonferencí v sídle firmy, i když jsou právě na služební cestě; vojáci na zahraniční misi zase mohou být takto „přítomni" třeba u porodu svého dítěte.

“Human Uber,” developed in Japan, provides a way to attend events remotely using another person’s body. “It’s surprisingly natural” says its inventor, Jin Rekimoto of Sony #emtechasia pic.twitter.com/WZHPVcZ6M0