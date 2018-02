Přibližně tři čtvrtiny dětí sledují denně on-line videa a okolo 40 procent hraje elektronické hry. Tři čtvrtiny dětí využívají internet pro práci do školy. Více než čtvrtina dětí starších 11 let se setkala s tím, že o nich rodiče zveřejnili on-line informace, aniž se jich zeptali. Celkem 13 procent pak požádalo rodiče o smazání informací o nich.

Deseti procentům dětí někdo zneužil heslo a deset procent utratilo na internetu příliš mnoho peněz. Devět procent dětí se setkalo s tím, že někdo využil jejich osobní údaje způsobem, který se jim nelíbil.

"Děti je třeba brát jako plnohodnotné aktéry on-line světa a je třeba brát ohled také na jejich názory a práva. To by měli brát v potaz jak rodiče či učitelé dětí, tak by to měla reflektovat příslušná legislativa," uvedl David Šmahel z Masarykovy univerzity, která průzkum realizovala.

V současnosti je v souvislosti s nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) před schvalováním ve vládě návrh zákona o zpracování osobních údajů, který počítá s uzákoněním věkové hranice, od které mohou děti používat vybrané služby informační společnosti, na 13 let. Ozývají se však kritické hlasy, že tato hranice by měla být zvýšena na 15, či dokonce 16 let.

Odstrašující filmy o stinné stránce internetu

Na nástrahy číhající na internetu upozorňuje trilogie filmů Seznam se bezpečně!, za kterými stojí společnost Seznam.cz.

První dva díly byly postaveny na reálných příbězích. V jednom z nich se například představil 14letý David, který se spřátelil na internetu s neznámým dospělým mužem. Ten mu nabízel dvoutisícovou úplatu za to, že mu pošle fotky a video s obnaženým tělem. Zachycen je i rozhovor s pedofilem Miroslavem či 16letým Patrikem, který se živil jako dětský prostitut. [celá zpráva]

Třetí díl pojednává o kauze skautských vedoucích z Ústí nad Labem, kteří vydírali intimními snímky děti na internetu a na čtyři desítky jich pohlavně zneužili.

Jednou z ústředních postav filmu je odsouzený skautský vedoucí Martin Mertl, který před kamerou popsal, jak útoky probíhaly. Exkluzivně Novinkám již sám dříve popsal, že v celé kauze byl hlavním pachatelem. [celá zpráva]

Celou trilogii Seznam se bezpečně! můžete sledovat na stránkách www.seznamsebezpecne.cz.