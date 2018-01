Ve svých počátcích ho zájemce mohl získat v přepočtu za pár desítek korun, dnes je cena bitcoinu mnohonásobně vyšší a horečka sílí. Hodnota této digitální měny závěrem roku vystoupala na rekord okolo 20 tisíc dolarů.

Od té doby sice bitcoin na burze Bitstamp ztratil zhruba polovinu své hodnoty, když se ve středu poprvé od 1. prosince propadl pod hranici 10 tisíc dolarů (asi 208 tisíc Kč), to však nic nemění na skutečnosti, že popularita bitcoinů mezi běžnými uživateli roste. Právě i díky tomu se neustále rozrůstá nabídka produktů a služeb, které je možné za tuto virtuální měnu koupit.

Běžné platidlo

Turisté například mohou platit bitcoiny i v pouličních stáncích v chorvatském Zadaru. Tamní prodejci dokonce nabízejí v některých případech až 15% slevu na celý nákup, pokud se člověk rozhodne zaplatit virtuálními mincemi.

Platby v bitcoinech zavedl loni také internetový obchod Alza.cz a podle všeho to byla sázka na dobrou kartu. Za pouhé tři týdny od zavedení plateb ve virtuální měně totiž tuto možnost využily stovky lidí a dohromady utratily několik miliónů korun.

Bitcoin a další kryptoměny se obchodují ve specializovaných směnárnách na burzách. „Některé umožňují nákup bitcoinů za dolary, jeny nebo třeba české koruny. Jiné burzy pak umožňují směnovat bitcoin za jiné kryptoměny, například ethereum.

Bitcoin legitimizovalo v očích veřejnosti Japonsko, které ho uznalo jako legální platební metodu. Jakub Jedlinský, VŠE

Obchoduje se zejména ve východní Asii, tedy v Japonsku, Koreji, Číně. Silné regiony jsou také USA, Evropa, včetně té východní, nebo sílící Jižní Amerika,“ sdělil Právu Jakub Jedlinský z katedry světové ekonomiky pražské Vysoké školy ekonomické (VŠE).

Za výrazným zhodnocením bitcoinu v posledním roce byl podle něj hlavně krok Japonska, které loni v dubnu uznalo bitcoin jako legální platební metodu. „Tím kryptoměny legitimizovalo v očích veřejnosti. Od té doby začalo do systému proudit množství nových uživatelů. Odhaduji, že se za rok 2017 počet uživatelů celosvětově zvýšil ze zhruba 10 až 15 miliónů na něco okolo 40 miliónů. Dále začali do kryptoměn daleko více investovat větší investoři, včetně těch institucionálních,“ vysvětlil Jedlinský.

Velcí finanční hráči využívají služeb například chicagské burzy, která začala obchodovat termínované kontrakty na bitcoin. Jinak se kryptoměnami zabývají spíše směnárny.

Vidina zhodnocení zlákala i Čechy

„Mezi nejznámější směnárny patří Bitfinex, GDAX či Kraken. Zde mohou směňovat své peníze za kryptoměny i Češi,“ sdělil Právu hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Do bitcoinu v posledních letech investovala i řada Čechů. „Já jsem se k tomu dostal víceméně náhodou před pěti lety. Tehdy ještě šly bitcoiny těžit snadno – počítačovým procesorem i grafickou kartou – a cena se pohybovala okolo deseti dolarů, takže nějakých dvou set korun,“ řekl Právu sedmadvacetiletý Martin, který pracuje v Praze jako webový analytik.

I když už se tenkrát o alternativním platidle mluvilo častěji, Martin fenomén nebral jako příležitost k investování a zbohatnutí. „Tehdy to bylo jiné, nemělo to velkou cenu. Víc se mi líbil ten punkový přístup, protože bitcoiny podobně jako třeba torrenty na internetu (protokoly pro sdílení dat jednotlivých uživatelů mezi sebou – pozn. red.), vnášejí do systému decentralizaci,“ vysvětlil Martin.

Bitcoiny už nenakupuje. Část jich poztrácel, ale nějaké mu ještě zbyly. Dnes mají téměř 70krát vyšší cenu.

Pro bitcoin byly zásadní dva roky. Tím prvním je rok 2013, kdy cena vystoupala ze zhruba 100 dolarů až na více než 1100 dolarů. Po tomto roce však následoval velký pád bitcoinu a další tři roky se nic významného nedělo. Až s příchodem roku 2017 prožil bitcoin velkou revoluci. Jeho cena vystoupala ze zhruba tisíce dolarů až ke 20 tisíc dolarů.

„Při takto nebývalém nárůstu se bitcoin stal miláčkem médií. Toho samozřejmě chtěli využít obchodníci a začali umožňovat platbu bitcoinem při nakupování. Bitcoin se tak postupně dostal od úzké skupiny fanoušků k široké skupině lidí a spolu s tím i vzrostl jeho význam,“ dodal Křeček.