Kritici nového zákona varovali již minulý rok před tím, že provozovatelé sítí budou kvůli obavám z pokut mazat raději prakticky vše, co by mohlo být závadné. A to se nyní stalo.

O svůj účet na mikroblogovací síti Twitter již například přišla místopředsedkyně AfD Beatrix von Storchová. [celá zpráva]

„Co se to sakra v této zemi děje? Jak to, že oficiální účet policie ze Severního Porýní-Vestfálska tweetuje v arabštině? Myslíte si, že tím uklidníte ty barbarské, muslimské hordy mužů, které hromadně znásilňují?“ napsala von Storchová.

Beatrix von Storchová

FOTO: Reuters

Satira mizí také

Twitter následně její účet zablokoval s odkazem na porušení pravidel týkajících se „nenávistného obsahu“.

A situace se příliš nezlepšila ani na konci pracovního týdne. Satirický měsíčník Titanic totiž v nadsázce zopakoval tweet místopředsedkyně AfD a trest přišel prakticky okamžitě. Twitterový účet byl zablokován.

Teprve po 48 hodinách byl provoz opět zpřístupněn. „Tento čas jsme využili k tomu, aby se naše redakce opět sblížila s klasickými věcmi, jako jsou například knihy,“ prohlásil šéfredaktor Titaniku Tim Wolff.

Více než miliardová pokuta

Výjimkou nicméně nejsou podle německých médií ani případy, kdy uživatelé nahlašují své příspěvky navzájem jako závadné, aby zjistili, jak se provozovatelé sociálních sítí a dalších webových služeb zachovají. Žádná oficiální stížnost proti neoprávněné blokaci však zatím nepadla.

Zároveň se také na sítích objevují výzvy jako „svoboda satiře“. Řadě Němců totiž vadí, že z internetu kvůli novému zákonu mizí také nejrůznější vtípky.

Na základě nového zákona mohou provozovatelé dostat pokutu až do výše 50 miliónů eur (asi 1,3 miliardy korun). A to v případě, že do 24 hodin od upozornění nesmažou závadný obsah. Vedle nejpoužívanějších sociálních sítí v Německu – Facebooku a Twitteru – se norma týká i dalších webových služeb, například oblíbeného videoserveru YouTube.