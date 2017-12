Pokles ceny nalákal nové zájemce, kteří promeškali dřívější příležitosti k nákupu nejrozšířenější a nejznámější kryptoměny světa, uvedla agentura Reuters.

V pátek bitcoin ztrácel téměř 30 procent na 11 159 USD (242 400 Kč). Podle investorů a analytiků šlo o přirozenou korekci po strmém nárůstu ceny. V minulém týdnu se také množila varovná znamení ze strany tržních regulátorů a centrálních bank.

„Nejnovější pohyb ceny ukazuje, že bitcoin je stále spekulativní investicí. Je tu obrovské množství volatility,” řekla agentuře Reuters analytička Kristina Hooperová ze společnosti Invesco v New Yorku.

Od počátku října se cena bitcoinu více než ztrojnásobila a za dosavadní část letošního roku stoupla asi 15násobně. Právě to vyvolává obavy z dramatických konců, někteří kritici vidí podobnost s bublinou dot-com, kdy malí i profesionální investoři hrnuli peníze do všeho, co bylo spojené s používáním internetu.

Lidé mohou těžit sami

Virtuální měny se těší tak velké popularitě především pro své vysoké a rychle rostoucí kurzy. Popularitě nicméně nahrává také fakt, že za pořízení virtuálních mincí nemusí uživatelé zaplatit ani korunu.

Pokud mají dostatečně výkonný počítač, mohou si nainstalovat speciální software a s jeho pomocí kryptoměny doslova těžit – tento program totiž používá předem nastavené výpočty, jejich výsledkem je zisk virtuálních mincí. Za ty je pak možné klidně nakupovat prakticky cokoliv.

Těžba bitcoinů je nicméně tak energeticky náročná, že se v běžných domácích podmínkách prakticky nevyplatí.

Virtuální měna bitcoin vznikla v roce 2009, větší popularitě se ale těší v posledních letech. Vytvořena byla tak, aby se nedala ovlivňovat žádnou vládou ani centrální bankou.

Kybernetické mince „razí“ síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale stále klesajícím tempem. Počet mincí v oběhu má dosáhnout nakonec 21 miliónů, což má být kolem roku 2140.