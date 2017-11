Čína utahuje šrouby internetové komunikace. Zákaz dostal tentokrát Skype

Skype je aktuálně jedním z nejrozšířenějších komunikačních programů na světě. Základna jeho uživatelů se však nyní patrně citelně ztenčí, v Číně se totiž patrně přestane zcela používat. Program totiž s největší pravděpodobností dostane zákaz od tamního Ministerstva veřejné bezpečnosti. Upozornil na to list The New York Times.