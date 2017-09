Čtvrteční závod je zajímavý tím, že celý probíhá v režimu FPV (first person view). To v praxi znamená, že piloti řídí své drony, které mimochodem váží pouhých 400 gramů, pomocí speciálních brýlí. Do nich je přenášen obraz přímo z letícího bezpilotního letounu.

Právě to je ta nejzajímavější část. Ve videobrýlích totiž vidíte přesně to, co vidí dron. Řídíte ho tedy z pohledu modelu, takže máte pocit, jako byste v něm reálně seděli.

21 nejlepších pilotů



Závodní trať je vytyčená sérií branek, jež se musí proletět. Nechybí ani různé pylony. Samotný závod má několik fází. Vše samozřejmě začíná nejprve kvalifikací, pohledy pilotů jsou přitom promítány na velkoformátovou LED obrazovku.

Klání se účastní 21 pilotů z celé ČR, do finále jich postoupí jen devět.

Jak probíhají závody dronů?

Zdroj: Novinky.cz

Závod organizuje společnost Rotorama v čele s pilotem Janem Mittnerem, který je považován za světovou špičku. Na předních příčkách se prosadil v tuzemsku i zahraničí, jak prozradil v nedávném rozhovoru pro Novinky.cz. [celá zpráva]

Velký závod dronů se v Praze konal již v polovině března. Přiblížit si jeho průběh můžete v našem dřívějším článku. [celá zpráva]

Závody dronů v Praze

Zdroj: Novinky.cz