Orientovat se podle mapy či autoatlasu samozřejmě není nic složitého, ale s pohodlím navigace, která vám říká, kam máte jet, se nedá srovnat. Především jedete-li v autě sami (nebo máte-li za spolujezdce navigátora bez orientačního smyslu, který se v mapách příliš nevyzná), nemusíte kvůli každé druhé křižovatce zastavovat na krajnici a horečně listovat v atlasu. Zkrátka na počátku cesty navolíte její cíl a necháte se navigací spolehlivě vést (i když pravdou je, že i tento chytrý přístroj se občas splete a na některé dopravní situace ani nemůže být příliš připraven).

Na cesty blízké i vzdálené

Ještě než začnete řešit velikost či vzhled navigace, zaměřte se na to nejpodstatnější – totiž mapy. Především se zamyslete nad tím, kam budete vlastně jezdit. Cestujete po českých luzích a hájích a do zahraničí se podíváte možná jednou za rok? Pak je zbytečné, abyste platili za celý balík map. Vždy se informujte, zda navigace nabízí mapy zemí, které navštěvujete.

Jste-li cestovatelé, volte navigace s mapovým pokrytím Evropy a případně dokupte další země, jež nejsou v základním „balíčku“ (například severní Amerika apod.). Nicméně se také zajímejte o to, jak je mapové pokrytí v dané zemi podrobné. Česká republika i Slovensko a západoevropské země jsou zmapovány velmi podrobně. U některých zemí dále na východ byste však už mohli narazit na problémy.

I při velmi kvalitně zpracovaných mapách je však možné, že vás na silnici překvapí například odbočka, s níž navigace nepočítá, případně vám bude tvrdit, že ulice v nové zástavbě, kam směřujete, neexistuje. Důvodem je měnící se silniční síť či lidská sídla. Aktualizace map probíhá přibližně v půlročních či ročních intervalech (záleží na výrobci). Většina lidí aktualizuje mapy v navigaci jednou ročně – počítejte tedy s další investicí (některé aktualizace bývají zdarma, za mnohé se nicméně platí). Najdete ale i výrobce, kteří k přístroji nabízejí doživotní aktualizace zdarma.

Na velikosti (ne)záleží

Pořizujete-li navigaci do osobního automobilu, můžete nejčastěji vybírat z modelů s úhlopříčkou displeje od 3,5 do 5 palců, přičemž většina navigací dnes disponuje displejem o úhlopříčce 4,3 palce. U malých displejů hrozí nižší čitelnost textu či mapy, nicméně jsou skladnější. Existují rovněž navigace s displejem 6 či 7 palců – ty se však již do osobních automobilů příliš nehodí.

Displej u navigace může být buď rezistivní, nebo kapacitní. Prvně jmenovaný se používá častěji a pro běžné užívání zcela postačí. Kapacitní displej je o něco kvalitnější a setkáte se s ním především u dražších modelů.

Šikovné vychytávky

Navigace od různých výrobců nabízejí také škálu různých dalších funkcí. Které se mohou hodit? Tak například vyhledávání adresy podle orientačních nebo popisných čísel domů, případně fulltextové vyhledávání v mapách.

Většina přístrojů nabízí pomoc s řazením do jízdních pruhů, díky níž se vám nestane, že zablokujete křižovatku jen proto, že jste se špatně zařadili a snažíte se odbočit přes tři pruhy. Pokud máte občas problémy s rychlou jízdou, oceníte funkci zobrazující na displeji maximální povolenou rychlost v dané lokalitě, případně upozornění, že jste ji překročili.

U moderních (a většinou i dražších) navigací se můžete setkat i s 3D mapami. Řada modelů je vybavena přijímačem dopravních informací.

Všímejte si rovněž způsobu upevnění navigace v autě. Nejmodernější přístroje jsou vybaveny takzvaným aktivním stojánkem, který navigaci současně dobíjí.

Na kolo i výšlap

Jste spíše nadšený cyklista či turista? Pak při svých výletech oceníte navigaci outdoorovou neboli turistickou. Malý přístroj, který se prakticky vejde do ruky, vám poskytne velmi podrobné mapy, s nimiž se rozhodně neztratíte a které se přibližně jedou ročně aktualizují (na trhu nicméně narazíte i na nemapové outdoorové navigace).

Při výběru se vyplatí zaměřit například na životnost baterie či způsob napájení navigace (především při delších pobytech „mimo civilizaci“ oceníte klasické napájení tužkovými bateriemi).

Velikost navigace se nejčastěji řídí velikostí displeje – na kole jistě oceníte větší, zatímco pro pěší turistiku si vystačíte s displejem menším, díky němuž se vám přístroj vejde jednoduše do kapsy. Displeje jsou buď dotykové, nebo nedotykové. I když se dotykové mohou zdát z pohledu užívání jako pohodlnější, pamatujte, že jsou méně odolné například při pádu. Při nákupu se zaměřte rovněž na čitelnost displeje na slunci.

Také outdoorové navigace jsou vybaveny řadou dalších funkcí. Například při jízdě na kole využijete měření rychlosti. Pokud patříte mezi vysokohorské turisty, jistě oceníte výškový barometr. Některé přístroje nabízejí elektromagnetický kompas. Na trhu jsou běžně i navigace vybavené Bluetooth, jež můžete propojit se svým chytrým telefonem.

