Pokud by se volby konaly na konci června, stalo by se jejich vítězem hnutí ANO se ziskem 32,9 procenta, uvádí průzkum agentury STEM. Druhé komunisty by volilo 14,3 procenta lidí, třetí sociální demokraty 13,3 procenta. ČSSD zastavila po několika měsících propad. Do Sněmovny by se dostala rovněž ODS s podporou 9,1 procenta. Lidovcům průzkum přisoudil 6,7 a TOP 09 6,2 procenta. KDU-ČSL kandidující se STAN, by tak do Sněmovny neprošla. Celý článek Lidovci by zůstali před branou Sněmovny, doplácejí na koalici se STAN»