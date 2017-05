Právě to je nejčastějším argumentem příznivců čteček elektronických knih. Fakt, že dokážou pojmout stovky literárních děl, a přitom se vejdou do kapsy, z nich dělá skvělé společníky nejen na cesty. Přemýšlíte, že by se vám tento vynález rovněž hodil? Pak vám poradíme, na co se při výběru zaměřit.

Papír versus elektronika

Proč dát vlastně čtečce elektronických knih šanci? Kromě již zmíněné „knihovny v kapse“ má i řadu dalších výhod. Většina dnes nabízených modelů je ve srovnání s klasickými papírovými knihami menší a lehčí, nezabere tolik místa v kabelce či jiném zavazadle, manipulace v dopravním prostředku je s ní o něco pohodlnější než s tradiční knihou.

Řada lidí má občas problémy přečíst v knize malá písmena, zvláště při pohybu v dopravním prostředku, kdy se písmena „míhají“ před očima. Ve čtečce si můžete upravit nejen velikost písma, ale i jeho font přesně podle svých potřeb. To jistě ocení nejen starší uživatelé či lidé se zrakovou vadou.

Elektronické knihy nevyžadují výpravu do kamenného obchodu – během několika minut je můžete mít ve své čtečce, navíc nehrozí, že by vášnivý čtenář před vámi vykoupil poslední výtisk. Podobně můžete mít každý den pohodlně ve čtečce své oblíbené noviny či časopis. Kromě toho umožňuje většina dnešních čteček již přehrávání audio knih a hudby (ke své oblíbené knize můžete poslouchat i oblíbenou hudbu) nebo připojení na internet.

Jaký je obraz

Při výběru čtečky knih je samozřejmě nejdůležitější displej. Drtivá většina čteček je vybavena E-Ink displejem, který v podstatě imituje vzhled tištěných knih (však se mu také říká elektronický papír). E-Ink displej neznamená žádnou významnou zátěž pro oči, není podsvícený, neleskne se, a navíc tato technologie nespotřebovává příliš energie, takže nebudete muset čtečku neustále nabíjet (a nehrozí, že nedočtete napínavou kapitolu).

Kromě toho je text čitelný z nejrůznějších úhlů za prakticky jakýchkoli světelných podmínek (i na slunci), tedy kromě tmy – v ní si jako u klasické knihy budete muset vypomoci externím zdrojem světla, případně je nutné zakoupit čtečku s možností osvícení displeje.

E-Ink displej má samozřejmě i své limity (kromě již zmíněného čtení ve tmě). Patří k nim například nutnost překreslit obraz při každé změně – není tedy možné pouštět na čtečce videa či nejrůznější animace a rychlost displeje oproti těm LCD lehce zaostává. E-Ink je zatím také pouze černobílý.

Na trhu se setkáte i se čtečkami s LCD displejem. Ty umožňují barevné zobrazení i rychlé změny obrazu (dokážou přehrávat videa apod.), nicméně zastánci klasických E-Ink displejů jim vyčítají fakt, že se lesknou, na slunci se z nich prakticky nedá číst a jsou také energeticky náročnější. Většina LCD čteček je nicméně dotyková, což usnadňuje ovládání. U E-Ink displejů nebyla ještě před pár lety dotykovost tak běžná (na vině byly zmíněné pomalejší změny obrazu), dnes seženete řadu dotykových modelů běžně i v této kategorii.

Na velikosti záleží

Jak velkou čtečku elektronických knih si pořídit? Na trhu jsou k dostání čtečky s různě velkými displeji, nejčastější jsou pak 6- a 5palcové displeje. Pro běžné čtení jsou naprosto vhodné, navíc splňují požadavek na skladnost čtečky a snadnou manipulaci. Existují samozřejmě i čtečky s většími rozměry (až 9 palců), nicméně ty jsou většinou určeny pro specifické situace, kdy potřebujete zobrazovat například celou stranu formátu A4. Je jasné, že čtečky s menším displejem jsou rovněž lehčí, ovšem dnešní modely už vám neutrhnou kabelku, i když budou mít o něco větší rozměry.

Co se velikosti paměti čteček týká, drtivá většina nabízí velikost okolo 4 GB s možností rozšíření až na 32 GB (nejčastěji s pomocí MicroSD karty). Většina uživatelů si nicméně vystačí se základní pamětí.

Jaké knihy si přečíst

Nebudeme vám samozřejmě radit, jak vybavit svou elektronickou knihovnu. Spíše se zaměříme na to, které formáty čtečky elektronických knih podporují. Nejrozšířenějšími formáty jsou EPUB a MOBI (existují samozřejmě i další, ty však nemusejí být podporovány všemi čtečkami). Zvláštní skupinu pak tvoří PDF, který dnes sice dokáže „rozklíčovat“ většina čteček, nicméně čtení nemusí být tak komfortní (pomalá odezva, malý displej apod.).

Posledním parametrem, na který se zaměříme, je cena. Čtečky elektronických knih seženete od přibližně 1500 korun, nicméně musíte u nich počítat s omezenými možnostmi funkcí a často i nižší kvalitou. U nejdražších modelů musíte počítat s investicí pohybující se i okolo 10 tisíc korun. Nezapomeňte při nákupu na speciální obal na čtečku, který ji chrání před poškozením. Z popraskaného displeje se vám totiž nebude číst nikterak pohodlně…

