„Já se tomu věnuji asi dva roky. On sám tenhle koníček o moc starší není,“ přiblížil Mittner. A má pravdu, neboť ještě neuplynuly ani tři roky od doby, kdy se první oficiální závody dronů konaly.

Mezi absolutní špičku se probojoval tento mladík relativně rychle. „Během těch dvou let, co se tomu věnuji, tak jsem objel nějaké ty české závody, co se tady konaly. Ty jsem postupně všechny vyhrál. Zhruba před rokem jsem se vydal na závody v Německu, které jsem také všechny vyhrál,“ uvedl závodník pro Novinky.cz.

Jan Mittner, závodník drone racingu

FOTO: Novinky

Právě série několika vítězství mu otevřela dveře do světa. „Díky tomu jsem minulý rok dostal pozvánku do Drone Champions League, což je vlastně největší evropská soutěž tohoto typu,“ zavzpomínal Mittner.

V současné době se pilně připravuje na letošní klání s nejlepšími letci. „Loni se konaly pouze dva závody, letos jich bude výrazně víc. Na loňských závodech jsem pokaždé skončil druhý za aktuálním mistrem světa, což pro mě bylo docela potěšující,“ uvedl.

Malý dron, ale velmi rychlý



A jak vlastně takové závody dronů vypadají? Základní princip spočívá v tom, že řídíte malý závodní dron pomocí vysílačky a pomocí tzv. video brýlí. To je patrně ta nejzajímavější část. Ve video brýlích totiž vidíte přesně to, co vidí dron. Řídíte to tedy z pohledu modelu, takže máte pocit, jako byste v něm reálně seděli.

Při samotných závodech se organizátoři snaží zvolit nějaký zajímavý prostor. A zde se následně postaví závodní trať, která je vytyčená sérií branek, jež se musí proletět. Nechybí ani různé pylony. Samotný závod má několik fází. Vše samozřejmě začíná nejprve kvalifikací. Následně se létají vyřazovací závody, což je jistě divácky velmi atraktivní. Při každém letu totiž skutečně o něco jde.

Létá se zpravidla s drony, které mají od sebe motory vzdálené zhruba 21 centimetrů a váží okolo půl kilogramu. Ty jsou určeny nejčastěji pro závody venku. „To je takový nejběžnější dron. Z nuly na sto dokáže zrychlit za méně než sekundu a má maximální rychlost okolo 150 km/h,“ prohlásil

Zdroj: Novinky.cz