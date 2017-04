Přibývá případů, kdy se lidé zcela odevzdají technice. Brit v hrabství Yorkshire cestoval přesně podle navigace, až ho zastavil plot na kraji útesu. Žena v Belgii zase chtěla do Bruselu – nasedla do auta, důsledně plnila pokyny techniky a do cíle se skutečně dostala, byť s oklikou přes chorvatský Záhřeb.

Konečně japonští turisté zadali v Austrálii jako svůj cíl „North Stradbroke Island“. Vyjeli podle navigace a s vypůjčeným autem suverénně najeli do oceánu.

Technika jim jaksi zapomněla sdělit, že mezi australskou pevninou a kýženým ostrovem se nachází čtrnáctikilometrový úsek pod vodou.

Cesta skrz centrum Londýna

Univerzita v Londýně (UCL) pojala tento fenomén vědecky. Dobrovolníci, bylo jich celkem dvacet čtyři, usedli do simulátoru a „vyjeli“ do cílového bodu skrz centrum Londýna.

Někteří si museli cestu naplánovat sami, jiným pomáhala navigace, u všech současně probíhalo skenování mozku.

„Když do ulice přijeli lidé bez navigace, prudce jim vzrostla aktivita v hippokampu, části mozku spojené s pamětí a navigací, a prefrontálním kortexu, ten se zapojuje do plánování a rozhodování,“ uvádí theguardian.com.

U lidí využívajících satelitní navigaci tento proces vůbec nenastal. Zapnutím asistenta tak zároveň vypínáme vlastní mozek.