Vypadá jako létající talíř. Nové sídlo Applu se otevře v dubnu

Americká společnost Apple v dubnu otevře v kalifornském Cupertinu svou novou centrálu. Stěhování 12 000 zaměstnanců do nové budovy nazvané Apple Park, která je jedním z posledních plánovaných projektů spoluzakladatele firmy Steva Jobse, potrvá více než šest měsíců. Napsal to server listu Financial Times. Stavba podle odhadů přišla na zhruba pět miliard dolarů (128 miliard Kč).