O tom, že Mayerová se funkce generální ředitelky vzdá, informovaly Novinky.cz již v dřívějším článku. [celá zpráva]

Na tom by možná nebylo nic zas tak zajímavého, pokud by v pracovní smlouvě 41leté Američanky nebyl jeden důležitý odstavec. Podle něj náleží Mayerové odstupné 55 miliónů dolarů, tedy v přepočtu něco málo přes 1,3 miliardy korun, pokud o místo přijde v důsledku akvizice. A přesně to se nyní skutečně stane.

Obchod za 123 miliard



Kdy může šéfka očekávat připsání pro většinu smrtelníků astronomické částky na svůj účet, zatím není jasné. Společnosti Verizon ani Yahoo zatím o dokončení celého obchodu, který má mimochodem hodnotu 4,83 miliardy dolarů (123 miliard korun), neinformovaly.

Obchod totiž může zkomplikovat skandál týkající se úniku stovek miliónů uživatelských dat. [celá zpráva]

Americký Verizon akvizicí získá především webový vyhledávač Yahoo a zároveň také e-mailovou poštu, která je na těchto internetových stránkách nabízena jako bezplatná služba. A samozřejmě také početnou základnu uživatelů, kteří tyto služby využívají.

Služby Yahoo využívá podle serveru expandedramblings.com každý měsíc miliarda lidí. E-mailovou schránku má na tomto serveru 280 miliónů lidí, z toho 81 miliónů jich je jen z USA.

Z Verizonu bude internetový gigant



Verizon se tak díky obchodu přemění z velké telekomunikační společnosti doslova v internetový gigant. Součástí dohody je i realitní majetek Yahoo.

Yahoo, které nově ponese název Altaba, si ponechá podíly ve společnostech Alibaba Group Holding a Yahoo Japan.

Yahoo patří ve světě internetu k průkopníkům. V devadesátých letech byla právě tato společnost dominantním poskytovatelem e-mailových účtů zdarma. Firmu ale v posledních letech předehnala konkurence, což se projevilo i na jejich příjmech.