Například Cook přišel na odměnách oproti loňsku zhruba o 1,3 miliónu dolarů, tedy v přepočtu o více než 33 miliónů korun. Ani tak ale hlava amerického počítačového gigantu truchlit nemusí, jeho celkové odměny totiž činily 8,75 miliónu dolarů (224 miliónů Kč).

Ostatní finanční manažeři obdrželi jen 89,5 procenta odměn vyčleněných ročním motivačním plánem oproti jejich plné výši za rok 2015. Například finanční ředitel Applu Luca Maestri obdržel za loňský rok odměny ve výši 1,8 miliónu USD (45 miliónů korun).

Podobně se snížila odměna pro další tři firemní viceprezidenty.

Prodeje iPhonů se propadly



Apple uvedl, že jeho tržby za poslední rok dosáhly 215,6 miliardy USD, což bylo 3,7 procenta pod cílovou úrovní. Provozní zisk na úrovni 60 miliard dolarů skončil půl procenta pod plánem.

Prodej telefonů iPhone klesl v posledním čtvrtletí finančního roku do 24. září třetím kvartálem za sebou, poté, co v prvním pololetí firma vykázala první pokles prodeje od uvedení těchto produktů na trh v roce 2007. iPhony se na tržbách firmy podílejí více než polovinou, a tržby společnosti tak za celý finanční rok do 24. září utrpěly první pokles od roku 2001.

Nové iPhony 7 a 7 Plus

Zdroj: archív výrobce

Firma loni v září uvedla na trh novou řadu iPhonů 7, od níž si slibuje obnovení růstu tržeb. Model iPhone 7 je vybaven stejně jako předchůdce 4,7palcovým displejem, verze 7 Plus má pak 5,5palcovou dotykovou plochu. Na první pohled se novinky příliš neliší od předchůdců, uvnitř se však změn událo mnoho.

Velký důraz byl kladen na kvalitu fotoaparátů, a to především u větší verze 7 Plus, která má na zadní straně hned dva fotoaparáty. Ty nabízejí rozlišení 12 MPx. Díky nim mohou uživatelé dosáhnout lepších výsledků při focení, využívat mohou například pokročilých změn hloubky ostrosti či bezztrátového zoomu. Menší sedmička nabídne objektiv jen jeden, má nicméně rozlišení 12 MPx a chlubí se také optickou stabilizací, která byla doposud výsadou pouze větší verze.

Více se o nových smartphonech od Applu dozvíte v našem dřívějším článku.

Nové iPhony vedle sebe

FOTO: archív výrobce