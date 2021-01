Srážka dvou Boeingů 747 v roce 1977 ukončila 583 životů

Zatímco nizozemský stroj čekal na povolení ke startu, po ranveji jel další Boeing 747. Patřil americké společnosti Pan Am a přiletěl z Los Angeles, cestou měl zastávku na letišti JFK v New York City. Na Gran Canarii mohl odletět dříve, ale blokovalo ho právě letadlo KLM, když si nechalo dotankovat nádrž s palivem.

Letadlo Pan Am mělo jet po ranveji a na třetí odbočce zahnout doleva, čímž by uvolnilo dráhu pro vzlet stroje KLM. V mlze však třetí odbočku minulo a směřovalo ke čtvrté. Nervózní kapitán Veldhuyzen van Zanten čekal na povolení k letu. Pro špatné podmínky by mu brzy let nemusel být povolen.