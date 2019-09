Pro bílou paní rožmberskou bylo manželství peklem

V polovině 17. století studoval barokní historik Bohuslav Balbín (1621–1688) v Jindřichově Hradci v cenném archívu a setkal se se strašidly. Strašidla, která se údajně zjevovala i před ním, otiskovala černé dlaně do drahocenných listin a vůbec prováděla různá skotáctví. V Hradci slyšel i on o bílé paní rožmberské, která přinášela zvěsti milé i nemilé, předpovídala požáry a neštěstí, hladomor, ale také ochraňovala rodiny a rozdávala chudým jídlo. V Jindřichově Hradci údajně vařila pro chudé sladkou kaši.

A to ani v případě dcery tak mocného muže – Perchtin otec Oldřich z Rožmberka byl totiž nekorunovaný český král – tak mocná byla síla jeho rodu. Král a jihočeští Rožmberkové stáli po staletí proti sobě jako mocní rivalové. Kvůli nim dal Karel IV. do nepřijatého zákoníku Majestas Carolina článek 37, v němž se zakazuje ovdovělé královně provdat se za českého šlechtice pod hrozbou vypovězení ze země a pod ztrátou všech práv.

Český šlechtic měl být potrestán stejně až do třetího kolena „tohoto všetečného rodu“. Karel IV. věděl, co dělá – dva páni z Růže si vzali vdovy po králích. Záviš z Falkenštejna se oženil v roce 1284 s vdovou po Přemyslu Otakaru II. Kunhutou a Petr z Rožmberka si vzal vdovu po zavražděném Václavu III. Violu Těšínskou.

To ovšem neznamená, že manželství muselo být nutně nešťastné. I Jiří z Poděbrad se neženil zrovna omámený láskou, a přece si on i královna Johana na sebe zvykli, vycházeli si vstříc a udrželi si vzájemně dar ještě cennější – přátelství. To nebyl Perchtin případ, a celou situaci ještě zhoršovaly otázky Perchtina věna.

Za to jí Hanuš vděčný nebyl, přestal jí dávat důchod a vyhýbal se jí ještě víc. A tak to stále pokračovalo. Ostuda byla tak rozhlášená, že vyvolala smírčí zásahy šlechticů a dokonce samotného Jiříka z Poděbrad!

„Teď toho dávám kus věděti, že kdyžto s tiem mým hřéšným pánem někdo mluvil, aby jinak se mnú bydlel, on odpověděl, že toho pro nic na světě nemnož učiniti, by se ke mně ochotně postavil… A že by mne rok neviděl, že by na mě nevzpomenul, a že když mne uzří, že se mu srdce lekne,“ dramaticky líčila odpor svého muže Perchta bratru Jindřichovi v prosinci 1450. Rodina Rožmberků k sobě měla dobré vztahy, a tak bratr odpověděl sice neutrálně, ale okamžitě.