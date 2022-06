„Pana doktora zastřelili“. Gestapo chtělo lidem popravou spisovatele Vančury nahnat strach

Vančura skončil ve vězení už dva týdny před atentátem na Heydricha, 12. května 1942, a to kvůli svému zapojení do odboje. V letech 1941 až 1942 totiž stál v čele Národního revolučního výboru inteligence.

Jelikož se Němci neobtěžovali zjistit rozsah jeho odbojové činnosti, je podle historiků patrné, že jeho poprava byla součástí plánu vystrašit národ a vyhladit českou inteligenci. Mělo to rovněž ukázat, že si v podstatě nikdo nemůže být svým životem jistý.

Mrazivé události a atmosféru strachu popisuje vzpomínková kniha spisovatelovy manželky Ludmily Vančurové jménem Dvacet šest krásných let, která popisuje jejich společný život od prvního setkání až po depresivní „návštěvy“ gestapa a nakonec osudový telefonát s anonymním vzkazem informujícím o manželově smrti.

„Gestapáci, kteří stáli za mnou, se najednou - na chvíli - začali chovat o stupínek mírněji. Skoro jakoby v rozpacích. Řekli, že mají rozkaz Vladislava odvést. Že sami nevědí, je-li to jen k výslechu. Jeden z nich začal hned přehrabovat papíry na psacím stole. Druhý střežil na každém kroku Vladislava, který se oblékal,“ popisuje dále dramatické okamžiky z 12. května 1942.

Krátké věty podtrhují mrazivost vyprávění. „Loučili jsme se dole v hale. Vladislav říkal, abychom byly (s dcerou Alenou - pozn. red.) klidné - co jiného mohl říkat - , abych dala dohromady poslední rukopisy,“ uvedla.

„Těsně před odchodem nasadili Němci tón, který snad měl vypadat korektně. Řekli, že zabavené věci jsou pro Winterhilfe a že pro ně přijedou a pan doktor (skutečně, řekli pan doktor) že se možná ještě ten den nebo nazítří vrátí. Abych s Alenou zůstala doma a abychom nevycházely ani teď za nimi. Jenže snahu o slušnost nedovedlo gestapo dlouho předstírat. Už ve dveřích jeden z těch chlapů zařval hrubě na Vladislava: Also, schnell!“ pokračovala.

Na závěr Ludmila Vančurová zmiňuje, co se stalo před půlnocí 1. června. Zazvonil u nich telefon, vzala ho jejich stará hospodyně - a pak dlouho nedokázala paní Vančurové nic povědět. „Já vám to nemůžu říct... Já vám to nedokážu povědět...“