Nevšední život českého avantgardisty. Aktéři milostného trojúhelníku zemřeli během pár dní

Byla-li půvabná malířka Toyen múzou uměleckého sdružení Devětsil, Karel Teige byl jeho duší. „Nezmarný tvrdohlavý skřítek s pichlavýma očima a černým kartáčem vlasů a s věčně dýmajícím ohníčkem lulky, jejímž ventilem jako by dával ucházet přebytku své bojovné energie,“ charakterizoval ho nakladatel Otakar Štorch-Marien.

Teige jako vášnivý diskutér určoval umělecké zaměření meziválečné avantgardy. A jako břitký kritik nikoho nešetřil. Vzbuzoval stejnou měrou obdivnou lásku jako nesmiřitelnou nenávist. Ženy, s nimiž Karel Teige spojil život, ho milovaly doslova až za hrob. Muži, které provokoval svými názory, ho do toho hrobu uštvali.

„Teige vzdoruje veškerým pádům / Teige Teigea Teiga Teigete / Na pády jen nápady najdete / Teige co člen generace čelný / je nadobro nesklonitelný,“ hrál si se slovíčky Hoffmeister.

Touhu po svobodě neomezoval Karel Teige jen na umění. Věřil ve spravedlivou společnost bez soukromého majetku a ve volnou lásku, která nahradí tradiční rodinu. Patriarchální měšťanská domácnost, projevující se institucí manželské ložnice, ho odpuzovala. Jasně to dal najevo ve svých odborných tezích týkajících se architektury.

„Architekt, který žije v představách měšťáckého manželství a zakresluje do půdorysů bytů dvě postele vedle sebe, není ovšem moderním architektem. Manželská ložnice je pelechem nízkých forem měšťáckého sexuelního života, zjevem úžasné erotické banality a dekadence. Manželská ložnice je nakažlivá, je semeništěm svárů a zdrojem rodinného rozvratu a tisícerých neuros,“ horlil Teige ve stati Nejmenší byt z roku 1932.

„Moje nejmilejší, je mi dneska tak strašně smutno, stýská se mi po tobě nekonečně... Měsíc odloučení po měsíci polibků a něžností je strašně náhlý úděl... Bojím se, aby má láska nebyla Ti na obtíž. Jsem bezradný nad přítomností i budoucností, neodvažuji se již ani doufati... Jak žízním po několika laskavých slovech své Princezny! Vždyť jsi opravdu moje jediné štěstí a útěcha a jsi tak daleko! Smím Ti tak psát? Ale mohu Ti psát jenom to, co jsem Ti už napsal, jak Tě mám nesmírně rád, jak bez Tebe nejsem nic a jak, vzdálen od Tebe, nemohu mysliti na nic než na Tebe... Smí Tě vroucně políbit Tvůj nehodný Teige,“ napsal Jožce v létě roku 1926 do Francie.