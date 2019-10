28. říjen 1918: demonstrace i zpěv

Nařídil dát sál do pořádku. Mezitím ale vyhlásil veřejně český stát někdo jiný. A to katolický kněz a agrární poslanec Isidor Zahradník. Špacíroval si prý do Národního výboru, když „vidím, že jede Švehla, dr. Rašín, dr. Soukup a Stříbrný na místodržitelství. Věděl jsem, co to znamená.“ A podle toho jednal.