Znáte pravidla pro zvyšování nájemného?

„Inflační doložka spočívá v každoročním zvyšování nájmu podle míry inflace v předchozím roce. Ovšem pozor, to platí pouze v případě, že je ve smlouvě uvedeno, kterou konkrétní inflací se řídí,“ upozornil Jakub Zámiš, odborník z online kalkulačky Odhad zdarma.

Pronajímatel nemůže ale nájemné zvyšovat, jak ho napadne, vždy se musí řídit určitými pravidly. Písemný návrh může nájemci podat nejdříve rok od posledního zvýšení nájemného, přičemž zvýšení nesmí během posledních tří let přesáhnout 20procentní hranici. Musí být také dodržena podmínka, že výše nájemného nesmí překročit nájemné obvyklé v daném místě.

Pokud budete s návrhem na zvýšení nájemného do dvou měsíců souhlasit, novou částku začnete platit počínaje třetím kalendářním měsícem po obdržení návrhu.

Nedohodnou-li se pronajímatel s nájemcem na zvýšení nájemného, rozhodne soud podle pravidel občanského zákoníku. Stejná pravidla platí i v případě, pokud se nájemce do dvou měsíců k návrhu nevyjádří. Soud pak může nájemné zvýšit maximálně do výše obvyklého nájemného, a to s účinností ke dni podání žaloby.