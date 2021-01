Zkontrolovat stav elektroměru i plynoměru se nyní rozhodně vyplatí

„Při nahlášení stavu spotřeby se pak celé fakturační období rozdělí a do data změny budete mít spotřebu spočítanou podle starších ceníků. Nové ceny budete platit až na spotřebu od data jejich zvýšení či snížení,“ uvedl Robert Šíma ze společnosti Bohemia Energy.

Samoodečet je proto důležitý právě kvůli tomu, že většina domácností nedostává pravidelné vyúčtování spotřeby energií na konci roku, ale v jeho průběhu, což si určuje provozovatel distribuční soustava, závisí to i na dané lokalitě.

Pokud si nejste jisti, co všechno je třeba zaznamenat a jak to provést, není nic jednoduššího než elektroměr či plynoměr vyfotit a fotku poslat svému dodavateli.

Stav měřidel spotřeby elektřiny a plynu je třeba nahlásit u elektřiny do konce ledna, u plynu do dvou týdnů, tedy poloviny ledna. Dané termíny upravuje legislativa, nicméně je dobré samoodečet provést co nejdříve.