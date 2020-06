Zadlužení kvůli dovolené se může vymstít

„Nezaměstnanost v příštím roce může dosáhnout až deseti procent. V příštích měsících budou propuštěny statisíce lidí. Hlavní náraz přijde na podzim, až odezní současná záchranná opatření vlády. Ta spočívají v tom, že stát platí lidem za to, že nepracují, takže nemusí být propuštěni. To ale jen díky tomu, že se stát zadlužuje. Takže to, že mnozí lidé nyní nepracují, a přitom dostávají mzdu nebo její část, zaplatíme v budoucnu všichni, a sice vyššími daněmi,“ varuje Kovanda.