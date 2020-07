Za zrušené lety kvůli pandemii s penězi nepočítejte, dostanete voucher

Pandemie koronaviru výrazně zasáhla do letecké přepravy. Naprostá většina aerolinek musela na dlouhé týdny uzemnit svá letadla, zrušeny byly tisíce letů. Jistotu, že odletíte, však nemáte ani v současné době, kdy mnozí přepravci již lety obnovili.

„V souvislosti s ochranou před šířením nemoci covid-19 je stále značně omezené cestování, situace se navíc mění každým dnem. Například před několika dny vídeňské letiště rozšířilo seznam destinací, kam není možné létat. Aktuálně je to Chorvatsko, Řecko, balkánské státy včetně Bulharska, či například českými turisty oblíbený Egypt. Zákazy zatím platí minimálně do konce července,” uvedl pro Právo František Herynk ze společnosti Click2Claim.

Vzhledem k tomu, že jsou ale lety rušeny především z důvodu zamezení šíření pandemie covid-19, což spadá do takzvaných mimořádných okolností, za něž dopravce není odpovědný, nevzniká proto cestujícímu nárok na paušální finanční kompenzaci.

„Dopravce je ale povinen nabídnout náhradní let nebo vrátit cestujícímu hodnotu jeho letenky. Toto se letečtí dopravci snaží obejít nabídkou voucherů, jejichž platnost je dle doporučení Evropské unie jeden rok,” doplnil Herynk s tím, že mnozí dopravci na žádosti cestujících o vrácení peněz nereagují.

Konkrétní vzhled voucheru není nijak definován, musí z něj ale být patrné, o jakého dopravce se jedná, na jakou částku je vystaven a pochopitelně i jméno klienta. Další údaje například doba platnosti a možnosti použití mohou být ve voucheru uvedeny nebo by měly být uvedeny v komunikaci s dopravcem.

Platná legislativa říká, že dopravce by vám poté měl peníze na účet vrátit do sedmi dnů. Ovšem, jak Herynk Právu potvrdil, realita je zcela jiná. Stanovenou týdenní lhůtu podle něj dodržuje naprosté minimum dopravců. Ve většině případů klienti stále na vrácení finanční částky čekají. Letecké společnosti na jejich požadavky často vůbec nereagují.

Let může být pochopitelně zrušen i vinou dopravce a v takovém případě pak máte podle evropského nařízení nárok na finanční kompenzaci.

Na tu dosáhnete, pokud váš let byl vinou dopravce zrušen, případně pokud v cílové destinaci přistane se zpožděním větším než tři hodiny. Další podmínkou je, že letecká společnost má sídlo na území EU a zároveň alespoň jedno z míst - odletu či příletu - je v EU. V případě, že by dopravce nebyl z EU, musí se jednat o let ze země EU.