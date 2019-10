U studentských účtů je většina služeb zdarma

Mladí lidé, kteří ještě studují a nemají vlastní příjem, případně si sem tam pár korun přivydělají na brigádách, ocení, když jim banky za poskytnuté služby nebudou nic účtovat. Některé to umožňují prostřednictvím běžných účtů zaměřených speciálně na mladé klienty.

Ovšem výhody bezpoplatkových běžných účtů můžete využít i u bank, které speciální studentské účty v nabídce nemají. Například v Air bank si mohou mladí sjednat běžný účet už od 15 let a pokud si vystačí s Malým tarifem, mají účet zdarma. Stejně tak v Equa bank mají klienti od 18 let možnost využívat účet zdarma, aniž by byli studenty či nikoliv. Výhodný účet bez poplatků (Tom účet) nabízí mladým od 15 let i Moneta Money Bank.

Studentské účty především ve velkých bankách

Česká spořitelna (ČS), ČSOB společně s Poštovní spořitelnou (PS), Komerční banka (KB), mBank, Raiffeisenbank (RB) či UniCredit Bank nabízejí mladým lidem (studentům) speciální běžné účty určené právě pro mladou generaci.

Tyto banky jeho využívání omezují maximálně dosaženým věkem, který je nejdelší u KB, a to 30 let. U ostatních bank (kromě mBank, kde speciální účet mohou klienti využívat jen do 18 let), je maximální výstupní věk 26 let.

Liší se i minimální věk, ve kterém si mohou mladí účet sjednat. U všech výše zmíněných bank mohou bankovní služby využívat klienti téměř od narození, případně od šesti let věku, a to v případě, že jim jejich rodiče či zákonní zástupci uzavřeli smlouvu o dětské účtu. Pokud chtějí mladí po dosažení 15 let v klientství i nadále pokračovat, musí si založit speciální studentský účet (ČS, KB, mBank, UniCredit Bank).

Klienti ČSOB či PS a RB se sjednaným účtem před dovršením 15 let mohou v klientství i nadále až do 26 let pokračovat.

Samozřejmostí je zřízení elektronického bankovnictví. Klienti mohou u bank, které to již umožňují, platit i prostřednictvím Google Pay či Apple Pay, nebo chytrými hodinkami prostřednictvím Garmin Pay či Fitbit Pay.

Je nutné potvrzení o studiu?

Zatímco u dětských účtů prakticky všechny banky vyžadují sjednání smlouvy na pobočce, a to z důvodu účasti zákonného zástupce a předložení rodného listu dítěte, některé banky založení studentského účtu nabízejí plně on-line.

Například tak může učinit klient starší 18 let u ČSOB a také v KB či v UniCredit Bank. U mBank může klient o založení on-line požádat, nicméně žádost je potřeba dokončit na pobočce či u kurýra.

Některé banky také požadují doložení, že klient opravdu studuje. Potvrzení o studiu, případně platnou ISIC kartu po vás budou požadovat v České spořitelně, od 20 let pak v Komerční bance a od 19 let i v Raiffeisenbank.

Na druhou stranu ČSOB, PS či UniCredit Bank žádné doložení o tom, že klient studuje, nevyžadují.

Může se student zadlužit?

Banky studentům starším 18 let nabízejí i možnost jít na účtu tzv. do mínusu, a to sjednáním kontokorentu, případně mu poskytnou i kreditní kartu.

Výši kontokorentu omezují například v ČS - maximálně do výše 20 tisíc korun, v KB pak do pěti tisíc korun.