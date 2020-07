Schillerová: Díky zrušení daně z nabytí nemovitých věcí budou mít lidé peníze hned

Daň z nabytí nemovitosti se má zrušit. Pravicová opozice po tom volala už dříve, proč k tomu dochází až teď? Podle propočtů některých daňových odborníků při modelech, kdy jsou hypotéky vyšší, na tom lidé v budoucnosti kvůli zrušení daňových odečtů úroků prodělají…

Nejdříve k pravicové opozici: Podívejte se, kdy se daň zvýšila. Myslím, že to bylo od roku 2013. Když byla poslední mělčí krize, pravice tuto daň zvýšila, a teď z opozice každoročně volají po jejím zrušení. Jdeme jinou cestou. Jsme poučeni z minulé krize, byť nebyla tak rozsáhlá jako tato.

Oni tehdy konsolidovali, za což si vysloužil tehdejší ministr financí (Miroslav Kalousek – pozn. redakce) cenu za nejlepšího ministra financí. To já klidně oželím, pokud historie ukáže, že to pomohlo téhle zemi a lidem. Jdeme opačnou cestou, oni tehdy škrtali, zaškrcovali spotřebu a investice a tím krizi znovu vyvolali. Jiné země se z krize dostávaly a my jsme v roce 2012 znova padli do další mělčí krize.

A co zmíněná daň z nabytí nemovitosti?

Je to jedna z daní, které jsme se rozhodli zrušit. Čelila jsem tomu návrhu několikrát a vždycky mě rozpočtové důvody, těch 13 miliard ročně (tolik stát ročně na dani z nabytí nemovitosti vybere), brzdily v tom, abych s tím souhlasila. Ale pro mě jako pro člověka, který přes 20 let učil na Právnické fakultě Masarykovy univerzity daňové právo a debatoval to s experty, kteří se specializují na majetkové právo, ta daň nedává smysl. To jsem věděla vždycky. Platí ji jen občané, právnické osoby si to vyřeší převodem obchodního podílu a dani se vyhnou. Také novostavby jsou osvobozené, to si prolobbovali developeři.

Koupíte si dům nebo byt za pět milionů, vezmete si čtyři miliony hypotéku a 200 tisíc korun okamžitě šetříte. Dáte je třeba do zařízení bytu, do čeho chcete. Vezmete-li odečty úroků z úvěrů, zavázali jsme se, že budeme rušit daňové výjimky. Je to neskutečný boj, ale má to podporu i pana prezidenta, on to velmi podporuje. Úroky z úvěrů jsou také selektivní výjimka. Když vám na byt půjčili nebo dali peníze rodiče, taky si žádné úroky neuplatňujete.

Většina lidí ale bez hypotéky nemá šanci na vlastní bydlení dosáhnout.

Tomu rozumím. Těch 13 miliard, které stát má, zůstane lidem. Ti je utratí, dají to do DPH, vrátí se to státnímu rozpočtu, obcím. Nezapomínejme ještě na jedno opatření, takzvaný test osvobození daně z příjmů, který prodlužujeme z pěti na deset let.

Dnes máte situaci, kdy v rukou různých investorů jsou stovky bytů a lidé nemají kde bydlet. Vlastnické bydlení u nás má přitom odjakživa velkou tradici. Co to znamená? Pokud máte trvalé bydliště, zůstává časový test dva roky. Po dvou letech, když prodáte, jste osvobozen od daně z příjmu. Pokud byste prodal a investoval do nového bydlení, zase se vám to započte. Ale pokud nemovitostí držíte víc, proč by časový test měl být jen pět let? To vyloženě nahrává spekulantům a investorům. My si od toho slibujeme, že se tyto investiční byty uvolní pro občany.