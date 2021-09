S investicemi do půjček je možné porazit inflaci

Češi mají peníze. Ukazují to jak různé průzkumy, tak data bank i Českého statistického úřadu. Z jeho údajů vyplývá, že hrubé úspory českých domácností za loňský rok narostly o 217,1 miliardy korun na 597,8 miliardy korun. Jedná se o model statistiků, který ukazuje, kolik by domácnostem zhruba zbylo po odečtení spotřeby. Podle údajů České národní banky se celkový objem vkladů domácností v peněžních společnostech ke konci loňska přehoupl už přes hranici tří bilionů korun.

Není proto divu, že Češi hledají nové možnosti investic, jimiž by inflaci překonali. Na oblibě tak čím dál víc získávají investice to půjček. V prvé řadě se jedná o tzv. P2P (peer to peer) půjčky, kdy lidé (drobní investoři) prostřednictvím internetových platforem investují své peníze tím, že jiné osobě půjčí. Druhou možností jsou tzv. P2B (peer to business) půjčky, jejichž princip je stejný jako u P2P půjček ovšem s tím rozdílem, že drobní investoři půjčují firmám.