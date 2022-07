PŘEHLEDNĚ: Stát lidem na energiích sleví až 16 tisíc

Tarif má být platný od 1. října a trvat nejméně topnou sezonu, tedy půl roku do 1. dubna. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dříve nevyloučil, že by se platnost prodloužila.

„Půjde o fixní částku, kterou za klienta z vyúčtování energií zaplatí stát. Její výše se určí podle toho, na co domácnost elektřinu nebo plyn používá,“ řekl mluvčí ministerstva Vojtěch Srnka.

První je, že vláda poskytne až deset miliard na modernizaci tepláren. Ty za to podle mluvčího Srnky přislíbily, že odběratelům nezvednou ceny, alespoň ne o plný nárůst cen na trzích. Jelikož jde ale o veřejnou podporu podnikatelských subjektů, musí takové schéma schválit Evropská komise.

Ta ale tzv. notifikaci dosud nepřijala. Pokud nevyjde schválení Komise, je druhou variantou to, že pomoc odběratelům dálkového tepla zajistí vláda prostřednictvím jiného úsporného tarifu. Detaily k němu zatím ministerstvo nesdělilo.

Konečná úleva pro domácnosti bude ještě vyšší díky tomu, že kabinet schválil také odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje energií (OZE). To by mělo trvat od října až do konce příštího roku.