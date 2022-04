Přehledně: Hypotéku neprodražují pouze úrokové sazby

Ve spolupráci s analytikem společnosti FinGo.cz Petrem Motáčkem přinášíme přehled, na co je třeba se zaměřit a co není dobré brát na lehkou váhu ve chvíli, kdy vybíráte hypotéku.

Důležitým parametrem je tzv. RPSN, tedy roční procentuální sazba nákladů. Kromě základní úrokové sazby do ní vstupují i další poplatky, například za posouzení žádosti o úvěr, za administraci, za vedení úvěrového účtu, za zpracování odhadu, za pojištění. Čím vyšší je RPSN, tím dražší pak bude úvěr.

Zajímejte se ale o to, zda tento běžný účet je zdarma, či nikoliv. V případě, že je bez poplatků, tak potom za jakých podmínek. Pokud byste je v budoucnu neplnili, můžete zaplatit i stokoruny měsíčně za tento účet navíc, čímž se pochopitelně hypotéka prodražuje.

Pojištění schopnosti splácet nabízí v rámci svých balíčků většina bank a na první pohled to může vypadat výhodně. Dostanete slevu z úrokové sazby hypotéky, a pokud se dostanete do situace (například dlouhodobě onemocníte či přijdete o práci), kdy nebude moci splácet, pojišťovna za vás na čas splátky převezme.

Ve skutečnosti to ale tak výhodné být nemusí, pokud za pojištění zaplatíte více než za slevu z úrokové sazby. Pojištění navíc kryje jen některá rizika a obmyšlenou osobou často bývá banka, která určuje pravidla, kolik a kam bude z pojistné události vyplaceno peněz.

„Některé banky zvýhodňují klienty, kteří využívají paušální výdaje, tím, že je převedou do nižšího výdajového paušálu. Například specialistovi v oboru výpočetní techniky, který ze zákona uplatňuje paušál 60 procent, ho banka přepočítá na 40 procent,” uvedl Motáček.

Klienti, kteří uplatňují výdaje ve skutečné výši, se často dostávají do neřešitelné situace, protože nic nedaní a příjem není z čeho spočítat. Těmto klientům je možné pomoci tzv. obratovou metodou, kde se příjem odvodí z jejich ročního obratu. Je to však výhodné pouze pro klienty s vysokými ročními příjmy a ne každá banka to takto posuzuje.