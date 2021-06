Počty realitních převodů klesly

Vyplývá to z katastrálních dat srovnávajících meziročně vždy první čtvrtletí roku, která pro Právo zpracovala společnost Central Europe Holding.

Zatímco v 1. čtvrtletí roku 2015 katastr zapsal 116 605 změn vlastníků, tak v roce 2018 to bylo 115 504, loni něco přes 113 tisíc a během letošního prvního čtvrt roku 110 813 převodů. Výraznější propad v počtu přepisů byl v roce 2019, tehdy jich byly sotva 103 tisíce.

V Moravskoslezském kraji ve stejných obdobích rok co rok oscilují počty mezi osmi až devíti tisíci. Trh prakticky bez vývoje, co se počtu transakcí týče, je na Vysočině: kolem šesti tisíc převodů za čtvrtletí. Obdobné je to v Jihočeském kraji, kde se každoročně za první kvartál realizuje kolem osmi tisíc transakcí.