Perličky z pojišťoven: Rybičky na suchu či otužilcovy odřené hýždě

„Při rekreačním volejbalu v tělocvičně jsem upadla na koleno a zranila si ho. Obinadlem jsem ho ale zpevnila a hrála dál. Pak jsem upadla obočím na hranu krytu topení. Tekla mi krev, ale přítomný spoluhráč-lékař říkal, že to není na šití, tak jsme to zalepili. Oko zasaženo nebylo. Během dalšího setu jsem si bolestivě vymkla kotník a udělala si výron. Další obinadlo jsme už neměli, tak jsme šli domů,” popsala svá zranění klientka pojišťovny.

„V autě bohužel nemám handsfree. Mobil jsem proto držel v ruce, protože jsem věděl, že má volat tchýně. Když jí to nezvednu do tří zazvonění, mám peklo. Nějak jsem se ale lekl a zvonící telefon mi upadl. Šátral jsem po něm a sjel do příkopu. Žádám o shovívavost. Tchýně mi to už spočítala,” uvedla klient ve škodním hlášení k pojištění auta.