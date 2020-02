Neseriózní on-line seznamky z lidí vytáhly až 20 milionů

Za posledních čtyři až pět let mohli čeští spotřebitelé přijít přibližně o 10 až 20 milionů korun

„Na rizika dTest pravidelně upozorňuje, i přesto každý měsíc přibyde okolo 350 nových případů. Na základě dostupných dat odhadujeme, že tímto způsobem mohli čeští spotřebitelé za posledních čtyři až pět let přijít přibližně o 10 až 20 milionů korun,“ upozornila Eduarda Hekšová, ředitelka dTestu.

Zásadní nekalou praktikou některých seznamek je totiž to, že zájemce o seznámení je nalákán na výrazně zvýhodněné zkušební období v délce zhruba jednoho měsíce, za něž zaplatí kolem 100 až 200 korun. K uhrazení poplatku za zkušební období je nutné zadat údaje z platební karty. Zkušební období tak v podstatě slouží k vylákání platebních údajů.

Řešení problémů komplikuje i to, že naprostá většina nepoctivých seznamek nemá sídlo v České republice, i když na první pohled to není znát, většinou pocházejí z Lucemburska (např. be2, Interdate) či Švýcarska (např. Dateyard, Paidwings).

V případě, že se i tak do nějaké seznamky zaregistrujete, do 14 dnů, nejpozději však během zkušebního období, jí zašlete výpověď, nejlépe naskenovanou jako přílohu e-mailu. Pochopitelně si uložte veškerou komunikaci s ní. Pokud vám i tak seznamka smlouvu prodlouží, opět jí co nejrychleji zašlete výpověď a pro jistotu si zablokujte i platební kartu.