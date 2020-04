Nejpotřebnější mohou žádat o mimořádnou dávku

Podle Šimáčka by měl sociální systém ochránit i lidi, kteří podporu od státu dosud nepotřebovali. Vláda by do něj měla v případě potřeby dodat další peníze a pomoc v hmotné nouzi by měla být dostupnější. „Raketově bude přibývat lidí, kterým březnová nebo dubnová mzda nebude stačit... Teď není čas na restrikce, ale na vstřícnost a pochopení k situaci žadatelů,“ míní šéf institutu. Za „systémovou závadu“ označil to, že žadatel nemá mít žádný majetek či spoření na děti a uspěje jen ten, kdo je „oškubaný na kost“.