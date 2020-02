Na co si dávat pozor při výběru skipasu

Zakoupili jste si skipas a nastoupili na vlek či lanovku, případně jste vstoupili do prostoru za turnikety? Tímto je potvrzeno, že jste s provozovatelem uzavřeli přepravní smlouvu a vztahují se na vás pravidla obsažená v přepravních řádech a podmínkách.

Zabezpečení plynulého a bezpečného chodu je pak hlavně na provozovateli, který je odpovědný za případnou újmu, k níž by během přepravy mohlo dojít, a to bez ohledu na to, zda za ni může, nebo ne.