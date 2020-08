Lidé se nyní více pouštějí do úprav bydlení

Více než polovina lidí (53 procent) se tak během léta rozhodla pustit do rekonstrukce případně investovat do dalšího zvelebování svého bytu, domu či zahrady, ukázal průzkum společnosti Fair Credit.

A co mají Češi v plánu? Nejčastěji lidé nakupují nové vybavení do svých domácností (45 procent). Více než dvě pětiny (42 procent) se pouští do rekonstrukce svého bytu či domu.