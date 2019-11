K hypotéce je dobré uzavřít i životní pojištění, zvažte především rizika

Modelový příklad



Pro názornější představu redakce připravila modelový příklad mladého páru s „čerstvou” hypotékou a požádala pojišťovny o posouzení a doporučení pojistných produktů (1): Věk manželů: muž 30 let, žena 28 let. Mají dvouletého syna

Výše hypotéky : 4 mil. korun, smlouva sjednána v roce 2019

Délka splatnosti: 30 let

Měsíční splátka: 16 tisíc korun

Žádné další závazky nemají

Úspory páru se pohybují kolem 100 tisíc korun

Příjem muže ze zaměstnání je v průměru 30 tisíc korun čistého měsíčně, žena nyní pobírá rodičovský příspěvek ve výši 8 tisíc korun měsíčně

ŽP v současné chvíli plánuje uzavřít muž

Allianz

Pojišťovna by pro žadatele doporučila produkt Allianz ŽIVOT

Riziko smrti následkem nemoci i úrazu, a to ve výši aktuální nesplacené jistiny úvěru navýšené o dva roční příjmy manžela pro zabezpečení rodiny

Riziko invalidity by mělo krýt jak nesplacenou jistinu úvěru, tak i náklady spojené s invaliditou

Trvalé následky

Pracovní neschopnost Klient za pojistnou částku 4 mil. Kč na 35 let pro případ smrti nemocí i úrazem zaplatí měsíčně okolo 360 Kč, pro případ invalidity 2. a 3. stupně nemocí i úrazem přibližně 390 Kč měsíčně, za riziko pracovní neschopnosti sjednané od 29. dne pak okolo 84 Kč měsíčně.



Česká podnikatelská pojišťovna

Pojišťovna by pro žadatele doporučila produkt NEON LIFE (životní pojištění s hlavním rizikem smrti), nebo NEON INVEST (investiční životní pojištění).

Rizika:

Základní pojištění pro případ smrti s konstantní pojistnou částkou na 30 tis. Kč připojištění smrti s klesající pojistnou částkou dle úroku z úvěru na částku 4 mil. Kč (zvoleno 2% úrok z úvěru) Připojištění invalidity III. stupně s klesající pojistnou částkou dle sjednaného úroku z úvěru (zvoleno 2% úrok z úvěru) na částku 4 mil. Kč Trvalé následky úrazu na pojistnou částku 1 mil. Kč (lineární plnění, poškození od 0,001 % stupně) Připojištění závažných onemocnění s klesající pojistnou částkou podle sjednaného úroku z úvěru (zvoleno 2 % úrok z úvěru) na částku 4 mil. Kč Denní odškodné za dobu léčení úrazu od 1. dne, plnění od 10. dne, pojistná částka 600 Kč Navíc zvoleno zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity III. stupně, varianta zproštění: pro všechny pojištěné osoby (v případě přiznání invalidity III. stupně hradí pojistitel pojistné za všechny pojištěné osoby) Měsíční pojistné vychází na 1844 Kč



Česká pojišťovna

Pojišťovna by pro žadatele doporučila rizikovou variantu životního pojištění Můj život. Riziko smrti - pojistná částka 4 mil. Kč (plnění klesající), doba pojištění 30 let; pojistná částka 207 396 Kč (plnění jednorázové), doba pojištění 37 let



Invalidita III. stupně - zproštěn od placení, doba pojištění 35 let



Riziko smrti následkem úrazu při dopravní nehodě - pojistná částka 0,5 mi. Kč (plnění jednorázové), doba pojištění 37 let



Pracovní neschopnost - pojistná částka 281 Kč (denní plnění platby pojistného od 57. dne), doba pojištění 35 let



Pro muže by měsíční pojistné vyšlo na 974 Kč



ČSOB Pojišťovna

Pojišťovna by pro žadatele doporučila individuální pojištění FORTE

1. varianta:

Smrt – s anuitně (2,5 % ročně) klesající pojistnou částkou (PČ) ve výši 4 mil. Kč na 30 let Invalidita 3. stupně – s anuitně (2,5 % ročně) klesající PČ ve výši 4 mil. Kč na 30 let Měsíční pojistné je 984 Kč



Smrt – s anuitně (2,5 % ročně) klesající PČ ve výši 4 mil. Kč na 30 let Invalidita 3. stupně– s anuitně (2,5 % ročně) klesající PČ ve výši 4 mil. Kč na 30 let Pracovní neschopnost s denní dávkou 500 Kč od 57. dne trvání pracovní neschopnosti Měsíční pojistné je 1211 Kč 2. varianta:



Komerční pojišťovna

Pojišťovna by doporučila rizikové životní pojištění, výši pojistných částek však blíže nespecifikovala. Dobu pojištění doporučila sjednat po dobu splácení hypotečního úvěru.

Rizikové životní pojištění k hypotéce kryje rizika úmrtí, invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání.

Měsíční pojistné je 1800 Kč



Kooperativa

Pojišťovna by pro žadatele doporučila buď životní pojištění FLEXI či NA PŘÁNÍ na dobu 35 let. Zároveň doporučila sjednání pojištění pro:

Zajištění hypotéky: Klesající pojistná částka kopírující průběh hypotéky pro případ smrti nebo invalidity (minimálně třetího stupně), tedy na 4 mil. Kč.

Zajištění příjmu rodiny:

Smrt – dostatečná pojistná částka pro zajištění výpadku příjmu živitele aspoň do 18-ti let dítěte. Jelikož by rodina „ušetřila“ na hypotéce, tak by se jednalo o částku 2 688 000 Kč Invalidita – Díky pojištění invalidity v rámci hypotéky, se rodinná finanční situace příliš nezmění, jelikož výpadek příjmu bude nahrazen splacením hypotéky. I tak doporučujeme pojistnou částku aspoň 500 tis. Kč na případné jednorázové výdaje Vážná onemocnění – dostatečná pojistná částka – polovina příjmu na dva roky v pracovní neschopnosti, tedy 360 tis. Kč. Pracovní neschopnost – denní dávka by měla nahradit 50 % čistého příjmu a doplnit dávku v pracovní neschopnosti, tedy – 500 Kč. Stačí ale varianta až od 29. dne nebo delší, díky úsporám

Cena pojištění se pohybuje od 1850 Kč při invaliditě III. stupně

Uniqa

Pojišťovna by pro žadatele doporučila rizikové životní pojištění DOMINO RISK 2019, doba trvání pojištění je navržena na dobu 30 let do splacení úvěru. Výpočet zohledňuje tzv. klesající pojistnou částku v souvislosti s postupným umořováním závazku z hypotéky. Nabídka zahrnuje rizika smrt, invaliditu, zproštění od placení pojistného a denní dávku při pracovní neschopnosti od 61. dne.

Pojištění pro případ smrti:

Pojištění pro případ smrti - PČ 30 tis. Kč, měsíční pojistné 52 Kč Pojištění pro případ smrti - PČ 500 tis. Kč, měsíční pojistné 89 Kč Pojištění pro případ smrti s klesající PČ 4 mil. Kč, měsíční pojistné 210 Kč

Připojištění invalidity:

Výše jednorázové výplaty v případě uznání invalidity III. stupně s klesající PČ s navýšením plnění v případě úrazu - bez fixace, PČ 4 mil. Kč, měsíční pojistné 267 Kč Výše jednorázové výplaty v případě uznání invalidity II. stupně s klesající PČ - bez fixace, PČ 1,4 mil. Kč, měsíční pojistné 28 Kč

Pracovní neschopnost:

Měsíční dávky od 61. dne, PČ 11 700 Kč, měsíční pojistné 71 Kč

Celkové měsíční pojistné je 717 Kč