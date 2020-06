Home office: nový standard

Z pohledu zaměstnanců je sice příjemné, že jim odpadá doprava do práce, někomu ale může chybět kontakt s kolegy nebo nechtějí propojovat své, dosud oddělené světy – pracovní a soukromý. A to přesto, že většina šéfů už s pochopením bere situace, kdy například dítě doma vypne zaměstnanci Skype uprostřed telekonference.

Miroslav Vaško z recruitingové firmy Nymble míní, že se změní i doba, po kterou budou lidé z domova pracovat. „Doposud byl home office vnímán jako benefit, kterému ale spousta lidí přišla za karantény na chuť. Průzkum ukázal, že většina lidí má pocit, že jsou při práci z domova efektivnější, a u většiny převládá názor, že by chtěli do budoucna trávit v kanceláři maximálně dva dny v týdnu, zbytek vzdálenou prací,“ řekl Právu Vaško.

Nymble pomáhá sehnat zaměstnance hlavně do sektoru IT. „Z pohledu IT sektoru to bude jen změna částečná. Většina firem totiž byla připravena pracovat na dálku už dříve, měla infrastrukturu i pravidla. Nedávná situace jen utvrdila důležitost takové flexibility. Jak ji budou firmy adoptovat, uvědomí si možnosti využití benefitů, které to nabízí,“ dodal Vaško.