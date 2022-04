Finanční poradna: Jaká jsou práva cestujících v letecké dopravě

Tyto položky by neměl prodejce do kupované letenky přidávat automaticky, měl by si je kupující sám volit, ale v praxi se tak občas děje. Rozhodně se vám před zaplacením objednávky vyplatí cenu nákupu důkladně zkontrolovat.

Při koupi letenky je také vhodně zajímat se o to, jaké jsou vaše možnosti, pokud byste nakonec letenku nevyužili. Na letišti je nutné být s dostatečným časovým předstihem a jednotlivé procedury je nutné učinit včas. „Je tedy možné, že se nemůžete nebo nestihnete dostavit na již zaplacený let. Vždy si proto dopředu přečtěte storno podmínky a podmínky změny letu,“ doporučila Hekšová.

I přesto, že mnohé země již výrazně rozvolňují protipandemická opatření, je více než vhodné zajímat se o to, jaká jsou ještě v platnosti. Mohlo by se totiž stát, že by vám byl odepřen přístup na palubu letadla právě z toho důvodu, že jste nesplnili covidové podmínky vstupu do země.