Finanční poradna: Jak se vyhnout nástrahám při online nákupu

„Pokud má e-shop oproti konkurenci výrazně nižší ceny, můžete se klidně dočkat neoriginálního zboží. Dávejte také pozor na to, v jaké měně je cena uvedena. Cena udaná v korunách, ale vyčíslená do posledního haléře prozrazuje automatický převod do zahraniční měny. Když například zahraniční e-shop, který evidentně česky 'moc neumí', nabízí slevu 90 procent na poslední dva kusy zboží, je to krajně podezřelé,“ upozornil Vincent Tomaškoz Moneta Money Bank.