Finanční poradna: Do svého osobního spisu může zaměstnanec nahlížet bez omezení

Zároveň požádala o informaci, zda je možné si ověřit, jaké informace o její osobě zaměstnavatel vede. „Mám právo, aby mně spisy týkající se mé osoby předložili? Budoucí tchyně se mně vysmála a řekla mi, že spis je důvěrný a v životě se nedozvím, co v něm je,” dodala čtenářka.

Existují ale výjimky, pokud je pro ně dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, ale jenom za podmínky, pokud je tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví zákon.

„Zvědavost o těhotenství zaměstnankyně je určitě potřebná na místech, kde by škodlivé záření či chemické látky mohly ohrozit její zdraví, a například požadavek na doložení trestní bezúhonnosti se nemůže bránit ten, kdo má zodpovídat za značné hodnoty nebo pracovat v peněžnictví,” doplnil Dubenský.

Aby si mohl zaměstnanec ověřit, že zaměstnavatel o něm nevede v osobním spisu údaje, které do něj nepatří, má právo do něj bez omezení nahlížet, činit si z něho výpisky a pořizovat si stejnopisy dokladů v něm obsažených, a to dokonce na náklady zaměstnavatele.