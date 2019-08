Češi se hypotéky obávají, přesto ji při pořízení bydlení volí nejčastěji

Průzkum agentury Ipsos pro Wüstenrot ukázal, že hypotéku bude volit zhruba polovina lidí z těch, kteří nyní pořízení bytu či domu plánují.

Hypoteční úvěr si plánují vzít především mladší lidé, častěji také obyvatelé Prahy (58 procent) a respondenti s vysokoškolským vzděláním (60 procent vysokoškoláci vs. 38 procent vyučení a se základním vzděláním). Zadlužit se hypotékami nevadí spíše obyvatelům Čech (chce ji využít 50 procent z nich), lidé na Moravě je vyhledávají méně (43 procent).

Rozdíly lze sledovat i mezi jednotlivými regiony, zatímco v Královéhradeckém a Zlínském kraji se cestou hypotečního úvěru hodlá vydat sedm z deseti dotázaných, v Olomouckém kraji plánuje sáhnout po hypotéce jen necelá čtvrtina respondentů.

Financování potřebného základu pro hypotéku Foto: David Ryneš, Novinky

Tzv. stoprocentním hypotékám, kdy banky zájemcům poskytly úvěr na celou cenu nemovitosti, odzvonilo již před lety. V současné době je třeba mít finanční základ ve výši alespoň 20 procent z hodnoty zástavy.

Nejčastěji ho lidé, kteří hypotéku plánují, budou financovat z úspor (téměř tři pětiny z nich). Třetina využije stavební spoření. Vlastní úspory mají k dispozici především lidé starší 45 let. Naopak mladší respondenti do 35 let počítají s penězi ze stavebního spoření.

Téměř devět z deseti Čechů oslovených v průzkumu pro Wüstenrot by chtělo bydlet ve vlastním bytě či domě. Pořídit si ho, nejčastěji pak do pěti let, chce každý druhý z nich.

Mnozí myslí spíše na nájem

Mnozí ale už nyní vědí, že pořízení nového vlastního bydlení bude pro ně výhledově nejspíš nedosažitelné, a počítají proto s nájmem. Každý druhý Čech, který by o vlastní bydlení stál, podle průzkumu „na to nemá“ a je si vědom toho, že nedosáhne ani na hypotéku. Případně má obavy z toho, že by neúměrně zatížila jeho rodinný rozpočet, a proto ji odmítá.

ČTĚTE TAKÉ České nemovitosti kvůli neschopnosti státu zdražují téměř nejrychleji v celé EU

„Ceny nemovitostí jsou na svých desetiletých maximech a i přes určité ochlazení realitního trhu se výrazně snižovat nebudou. Otázku, zda se zavázat k úvěru na nemovitost v řádech milionů korun, řeší stále více zájemců o bydlení. Z obav, že takový finanční závazek neunesou, hledají pak někteří z nich nájemní bydlení,“ uvedl Marian Holub z Wüstenrotu.