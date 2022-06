Ceny rostou, na plánované nákupy Čechů ale zatím vliv nemají

Pochopitelně se může stát, že vás nečekaná životní situace dostane do problémů, kdy nebudete mít dostatek peněz na splácení existujících úvěrů. Každý čtvrtý by si v takovém případě domluvil odklad nebo snížení splátek.

Pětina lidí by se snažila najít si další příjem například z brigády, stejný počet by požádal o pomoc rodinu nebo přátele. Osm lidí ze sta by omezilo další běžné nebo by přistoupilo k prodeji stávajícího majetku.