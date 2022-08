Ceny potravin strmě rostou, ale kontroly marží se nekonají

Podle něj má kontroly cen potravin a marží prodejců provádět ministerstvo financí (MF), to s tím ale nepočítá.

Kontroly cen a marží prodejců, které měly podle dubnového vyjádření Nekuly trvat nejméně tři měsíce a měly se zaměřit hlavně na čtyři skupiny potravin, a to máslo, drůbeží a vepřové maso a pečivo, nakonec zjevně neproběhly. Na dotaz Práva, zda jsou marže prodejců potravin, zpracovatelů či zemědělců podle dosavadních zjištění MZe přiměřené, Bílý odpověděl: „Ministerstvo zemědělství nemá zmocnění k provádění kontroly marží, tato problematika spadá do gesce ministerstva financí.“

Šéf státní kasy Zbyněk Stanjura (ODS) ale podle mluvčího Filipa Běhala míní, že kontroly cen potravin ministerstvem financí by „nepřinesly kýžený efekt a nevedly by k zamýšlenému snížení cen potravin“.

„MF navíc není přesvědčeno, že má pro kontrolu cen potravin dostatečné zákonné oprávnění, protože trh s potravinami v současné době nenaplňuje žádnou zákonem předvídatelnou podmínku pro to, aby byl regulován. Takové kontroly nejenže by mohly být v rozporu se zákonem, navíc by byly administrativně velmi nákladné, neboť v potravinářství existují stovky a tisíce položek,“ dodal Běhal.