Bankovní identita má mít jednotný standard

S bankovní identitou se klienti bank vedle přístupu na účet v rámci internetového nebo mobilního bankovnictví mohou zatím přihlásit jen ke službám státu, například do Portálu občana či na Moje daně. Nově by se mohli přihlašovat i ke komerčním službám.

Heslo do banky vás pustí i k úřadům

Banky očekávají, že do června bude Bank ID nabízet celkem 15 až 20 společností a do konce roku 40 až 50. Postupně by službu mohlo využívat zhruba až 5,5 milionu lidí.