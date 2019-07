Barbora Buřínská, Novinky, Právo

Třetina prázdnin je za námi, dovolené jsou v plném proudu a mnozí Češi je tráví i v zahraničí. Naštěstí klesá počet lidí, kteří na ně vyrážejí bez kvalitní cestovní pojistky a spoléhají se jen kartičku zdravotní pojišťovny.

Modrá kartička nestačí

„Každý by si měl uvědomit, že kartička zdravotní pojišťovny v kapse rozhodně neznamená, že má rizika spojená s nehodou nebo zraněním pokrytá. Průkaz platí pouze v zemích Evropské unie a ani na jejím území se nevyplatí spoléhat pouze na tento základ,” upozornil Martin Steiner z BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

V praxi to znamená, že tzv. modrá kartička vám zaručí poskytnutí péče za stejných podmínek, jaké mají pojištěnci v dané zemi, ale pouze ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů. Počítejte také s tím, že za poskytnutou péči budete platit stejnou spoluúčast jako místní obyvatelé.

Výběru kvalitní pojistky je tedy třeba věnovat pozornost a zaměřit se jak na typ letní aktivity, tak na rizika, která vás mohou během dovolené ohrozit. Je rozdíl v tom, zda dovolenou strávíte na pláži u moře a vaší hlavní aktivitou bude pár temp v moři či hotelovém bazénu, nebo preferujete aktivní dovolenou okořeněnou různými adrenalinovými zážitky.

Dovolená u moře

K moři každoročně vyrážejí statisíce Čechů, a to jak s cestovními kancelářemi, tak po vlastní ose autem. Oblíbenými destinacemi jsou především Chorvatsko, Itálie, Řecko, Španělsko, Turecko, ale i Egypt.

V případě, že se během dovolené budete „jen“ koupat a užívat si atmosféry přilehlého městečka, stačí vám standardní pojištění s limity krytí léčebných výloh do pěti až 10 milionů korun na osobu, protože, jak upozornil Jiří Váchal ze společnosti Broker Consulting: „I na pláži se můžeme nepříjemně zranit, například požaháním od mořských živočichů s následnou hospitalizací s alergickou reakcí.”

Pokud na dovolenou míříte letecky, vyplatí se vám připojištění ztráty či zpoždění zavazadel, doporučil Váchal.

„Při výběru cestovního pojištění je důležité sledovat nejen výši limitů, ale zejména kvalitu asistenční služby. Ta totiž v případě komplikací zachraňuje život. Kvalita asistenční služby vychází zejména ze znalosti místního prostředí. Naši zástupci proto jezdí osobně a pravidelně prověřovat a kontrolovat úroveň zdravotní péče v nejoblíbenějších destinacích,“ doplnil Vlastimil Divoký z ERV Evropské pojišťovny.

Mladé páry, ale i rodiny s dětmi si odpočinek u moře zpestřují i různými aktivitami, jako jsou zorbing, jízda na vodním skútru či na banánu, wakeboarding, vodní paragliding, surfování, vodní lyžování nebo jízda na velbloudovi či koni. Ne všechny aktivity jsou zahrnuté v základním pojištění, každá pojišťovna má svůj seznam sportů, které jsou za příplatek. Proto se vám rozhodně vyplatí si předem zjistit, zda vaše pojištění kryje všechny aktivity, či zda je třeba si je připojistit.

„Hranice mezi běžnou aktivitou a rizikovým sportem optikou pojišťovny může být velmi tenká. Například vodní atrakce na moři za člunem jsou z hlediska pojištění adrenalinovým sportem, který už základní pojištění nekryje,“ upozornil Lubomír Piko z on-line rádce pojištění DOK.

Nezbytnou součástí cestovního pojištění by mělo být i pojištění odpovědnosti pro případy, že vy nebo vaše dítě způsobíte nějakou škodu ať už na majetku či na zdraví jiné osoby. Například v ERV Evropské pojišťovně loni řešili případ, kdy klientka při jízdě na toboganu nedala pozor na světelnou signalizaci a nastoupila do atrakce v nedostatečné vzdálenosti za návštěvnicí aquaparku jedoucí před ní. Do té vzápětí narazila tak nešťastně, že jí způsobila zranění krční páteře, které si vyžádalo více než půlroční léčení spojené s pracovní neschopností a náhradou ušlé mzdy poškozené. Pojišťovna hradila celkové náklady převyšující 600 tisíc korun.

Pokud se k moři vydáte autem, myslete i na jeho pojištění, vyplatí se připlatit si havarijní pojištění, které mnohé pojišťovny nabízejí i na časově omezenou dobu.

Adrenalinové aktivity u moře



Čím dál oblíbenější jsou i dovolené, během nichž se lidé věnují například surfování či třeba potápění. Ovšem je třeba si uvědomit, že surfing patří většinou mezi rizikové sporty, cestovní pojištění v základní variantě ho tedy nekryje. Proto je třeba sjednat si pojištění pro rizikové sporty, a to ideálně s neomezeným limitem léčebných výloh, doporučují odborníci. Také se v případě, kdy se za vlnami vydáte mimo Evropu, ujistěte, že územní rozsah vašeho pojištění platí pro celý svět.

Potápění - a nemáme na mysli jen běžné šnorchlování, které je v základním balíčku pojištění - stejně jako surfing a celá řada dalších trendy sportů, spadá do kategorie adrenalinových aktivit, které je potřeba krýt připojištěním pro rizikové sporty.

„Ať už plánujete na dovolené provozovat jakýkoliv sport, vždy se podívejte na podmínky a výluky ze smlouvy dané pojišťovny. Třeba v případě potápění vnímají pojišťovny odlišně potápění přístrojové, volné bez dýchacího přístroje, potápění do větších hloubek i ponor v jeskyni, který je většinou už nepojistitelný,“ upozornil Piko.

Když si půjčíte auto či skútr

Mnohým turistům nestačí na dovolené u moře jen odpočívat na pláži či u bazénu, zvlášť v zemích jako jsou například Itálie, Řecko či třeba Španělsko, nabytých různými památkami či přírodními krásami. A aby toho stihli poznat co nejvíce, pronajmou si v některé z místních půjčoven auto či třeba skútr.

„Pokud si v zahraničí chcete pronajmout auto nebo motorku, mějte na paměti výši spoluúčasti při eventuální nehodě. Na první pohled se to nezdá, ale částky za spoluúčast i při nehodě na skútru můžou být velmi vysoké. Naprosto zásadní je přečíst si důkladně smlouvu o zápůjčce, a to hlavně s ohledem na způsobenou škodu. Protože někdy může půjčovna požadovat náhradu celé způsobené škody nejen spoluúčasti,“ upozornil Piko.

„Zvažoval bych připojištění autoasistence, pojištění půjčeného vozidla nebo právní ochrany, které pomohou v případě poruchy či přestupku,“ doplnil Váchal.

Vysokohorská turistika

V posledních letech je stále oblíbenější vysokohorská turistika, tzv. ferraty neboli zajištěné cesty po skalách, za kterými Češi obvykle míří do Rakouska, Itálie, Slovinska apod. Patří do kategorie rizikových sportů a odborníci doporučují sjednat si speciální pojištění i nastavení krytí léčebných výloh nad 10 milionů korun, stejně jako pojistné krytí škod na cizím majetku neboli pojištění odpovědnosti. V případě vážnějšího zranění je totiž zpravidla nutný zásah záchranářů a povolání speciální techniky, které představuje náklady v řádech milionů korun.

Některé pojišťovny také řeší, jak vysoko plánujete být. Například u vysokohorské turistiky do tří tisíc metrů nadmořské výšky postačuje pojištění v základu. Pro tři až pět tisíc metrů je třeba se připojistit a pro treky nad pěttisíc metrů nadmořské výšky už je potřeba najít specializovanou pojišťovnu. Pozor také na speciální limity či dokonce výluky na zásahy horské služby.

Prodloužený víkend v Evropě

Myslet na sjednání cestovního pojištění byste měli i v případě, že chystáte v cizině strávit jen pár dní, například během prodlouženého víkendu v některé z oblíbených destinací.

Někteří lidé totiž riskují a stejně jako například na jednodenní adventní trhy v zahraničí si nesjednají pojistku ani na letní eurovíkend. Aktuální průzkum České spořitelny ukázal, že jich je dokonce třetina.

Přitom u tohoto typu výletu není třeba připojišťovat žádné adrenalinové činnosti a konečná cena pojištění vyjde jen na pár desítek korun.